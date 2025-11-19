Patrika LogoSwitch to English

घर के आंगन में नाचते-नाचते आ गई मौत

पूनम चंद भी बेटे के विवाह की ख़ुशी में चल रहे नाच-गाने में शामिल हो गए। कुछ देर ही नाचे थे कि अचानक पूनमचंद बेसुध होकर निढाल हो गए। परिजन पीबीएम के हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे।

Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Nov 19, 2025

बीकानेर. बंगलानगर कॉलोनी में बुधवार को घर के आंगन में नाच रहे एक व्य​क्ति की मौत हो गई। इस परिवार में बेटे की शादी रखी हुई है। इसी के मंगल आयोजन में नाचने गाने का कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि शादी अभी पांच दिन बाद होनी है लेकिन परिवार के एक सदस्य की मौत ने खुशी को मातम में बदल दिया। घर में कोहराम मच गया और शादी में शामिल होने आए रिश्तेदारों की आंखे भी नम हो गई।

भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अशोक प्रजापत ने बताया कि बंगलानगर निवासी पूनम चंद प्रजापत के बेटे पंकज की 25 नवम्बर को शादी होनी है। घर में बड़ी बनाने के मांगलिक आयोजन में बहन-बेटियां और परिवार के सदस्य शामिल थे। इसमें पूनम चंद भी बेटे के विवाह की ख़ुशी में चल रहे नाच-गाने में शामिल हो गए। कुछ देर ही नाचे थे कि अचानक पूनमचंद बेसुध होकर निढाल हो गए। परिजन पीबीएम के हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद पूनमचंद को मृत घो​षित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर कुम्हार समाज के त्रिलोक चंद गेधर, जेठा राम कलोड़, बजरंग वर्मा, किशन संवाल आदि भी अस्पताल पहुंच गए। पूनमचंद के निधन की सूचना घर पहुंचते ही उनकी बेटियां अंजू और राजू भी बेसुध हो गई। पूनमचंद के बेटे पंकज की शादी है। पंकज बुधवार को जयपुर में था, उसे गुरुवार को बीकानेर आना था। हादसे के बाद उसे सूचना कर बीकानेर बुलाया गया। चिकित्सकों ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही बंगलानगर में पूनमचंद का शव लाया गया पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। मोहल्ले की महिलाएं परिवार की महिलाओं को संभालने लगी।

19 Nov 2025 06:50 pm

Hindi News / Special / घर के आंगन में नाचते-नाचते आ गई मौत

