घर के आंगन में नाचते-नाचते आ गई मौत

घटना की जानकारी मिलने पर कुम्हार समाज के त्रिलोक चंद गेधर, जेठा राम कलोड़, बजरंग वर्मा, किशन संवाल आदि भी अस्पताल पहुंच गए। पूनमचंद के निधन की सूचना घर पहुंचते ही उनकी बेटियां अंजू और राजू भी बेसुध हो गई। पूनमचंद के बेटे पंकज की शादी है। पंकज बुधवार को जयपुर में था, उसे गुरुवार को बीकानेर आना था। हादसे के बाद उसे सूचना कर बीकानेर बुलाया गया। चिकित्सकों ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही बंगलानगर में पूनमचंद का शव लाया गया पूरा मोहल्ला गमगीन हो गया। मोहल्ले की महिलाएं परिवार की महिलाओं को संभालने लगी।