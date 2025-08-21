कम उम्र में यौवन और प्रसव से बढ़ते हैं दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम

जयपुर। अगर किशोरावस्था (पीरियड्स शुरू होना) या प्रसव जल्दी हो जाए, तो इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। बक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लड़कियों के पीरियड्स 11 साल से पहले शुरू हो जाते हैं या जिन महिलाओं का पहला बच्चा 21 साल से पहले हो जाता है, उनमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम दोगुने तक बढ़ जाते हैं। इन महिलाओं को टाइप-2 डायबिटीज, मोटापा और हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है। गंभीर मेटाबॉलिक बीमारियों (चयापचय संबंधी रोग) का खतरा तो चार गुना तक बढ़ सकता है। इसके विपरीत, जिन महिलाओं में यौवन या प्रसव देर से होता है, वे ज़्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जीती हैं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। बक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ. पंकज कपाही के अनुसार, यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है —

“अक्सर महिलाओं से मेडिकल चेकअप में उनके पीरियड्स और बच्चों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इस जानकारी को प्रसूति (OB/GYN) से अलग स्वास्थ्य सेवाओं में शायद ही कभी ध्यान में लिया जाता है। जबकि यह कारक जीवनभर की कई बीमारियों को प्रभावित करते हैं।”