रिश्तों का कत्ल; बहनोई ने की साले की चाकू मारकर हत्या, खुद लेकर पहुंचा अस्पताल

रोहट के खांडी गांव में खांडी निवासी कैलाश पुत्र बीजाराम सरगरा व उसका बहनोई रोहिचा लूणी (जोधपुर) निवासी प्रकाश पुत्र बाबूलाल सरगरा दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी बहन व बहनोई प्रकाश के बीच में कहासुनी होकर लड़ाई हो गई। बहन-बहनोई को झगड़ते देखकर कर उसका साला कैलाश दोनों में बीच-बचाव करने के लिए आया तो बहनोई प्रकाश ने कैलाश के सीने में चाकू मार दिया। करीब एक घंटे बाद बहनोई व अन्य परिजन गाड़ी में डालकर कैलाश सरगरा को रोहट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे।