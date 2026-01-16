टोंक में शराब से भरी कार नाड़ी में गिरी, दो दोस्तों की मौत, गेट लॉक होने के कारण नहीं निकल पाए बाहर

टोंक। झिराना थाना क्षेत्र के कठमाणा ग्राम पंचायत के अरनिया कांकड़ गांव की दादिया नाड़ी में गुरुवार रात शराब के कर्टन से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें कार सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। घटना का पता शुक्रवार सुबह ग्रामीण जब नाड़ी की तरफ गए तो पता लगाा। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकाला। तब तक कार सवार दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पीपलू अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।