टोंक में शराब से भरी कार नाड़ी में गिरी, दो दोस्तों की मौत, गेट लॉक होने के कारण नहीं निकल पाए बाहर

फोटो पत्रिका
टोंक। झिराना थाना क्षेत्र के कठमाणा ग्राम पंचायत के अरनिया कांकड़ गांव की दादिया नाड़ी में गुरुवार रात शराब के कर्टन से भरी एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। इसमें कार सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। घटना का पता शुक्रवार सुबह ग्रामीण जब नाड़ी की तरफ गए तो पता लगाा। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को बाहर निकाला। तब तक कार सवार दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पीपलू अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
थाना प्रभारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि कार में शराब के कर्टन थे। यह राशि कहां ले जाई जा रही थी। इसकी जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस ने शराब को अवैध माना है। इधर, परिजन यह भी जानकारी दे रहे हैं कि दोनों अधिकृत शराब की दुकान के सेल्समैन थे। उन्होंने बताया कि मृतक गांव सोड़ा थाना डिग्गी निवासी हंसराज (40) पुत्र भैरूलाल गुर्जर तथा हंसराज (42) पुत्र गोपाल गुर्जर है।
परिजनों के मुताबिक गुरुवार रात कार में देसी शराब के पव्वों से भरे कर्टन लेकर दोनों गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान दादिया नाड़ी के पास टर्न पर कार बेकाबू हो गई और कार सीधे तालाब में जा गिरी। संभवतया कार गेट लॉक होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल पाए। हंसराज और उसका दोस्त दोनों कार में ही फंस गए और दम तोड़ दिया।
शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे अरनिया काकड़ गांव के लोगों ने पुलिस को तालाब में कार गिरने की सूचना दी। कार का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था। इसके बाद ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से कार को पानी से बाहर निकाला गया।
ग्रामीणों ने बताया कि कार का आगे का हिस्सा ही पानी के अंदर था। बाकी पिछला हिस्सा नाड़ी के किनारे पर था। ग्रामीणों ने जब दोनों युवकों को बाहर निकाला तो वे पानी में थे। सर्दी तेज होने के कारण भी उनकी मौत की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग