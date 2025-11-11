पढ़ाई से पहले डार्क चॉकलेट खाना याददाश्त बढ़ा सकता है

हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह जानकारी स्टोर नहीं करता। नई जानकारी मिलने के बाद दिमाग तय करता है कि क्या उसे रखना है या भुला देना है — इसे कहते हैं memory consolidation। इस दौरान एक रासायनिक पदार्थ noradrenaline सक्रिय होता है, जो अहम जानकारी को “सेव” करने में मदद करता है। स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को याददाश्त टेस्ट से एक घंटे पहले डार्क चॉकलेट जैसे flavanols दिए गए, वे 30% ज़्यादा सटीक थे उन चूहों की तुलना में जिन्हें सिर्फ पानी दिया गया था।