Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

पढ़ाई से पहले डार्क चॉकलेट खाना याददाश्त बढ़ा सकता है

वैज्ञानिकों ने पाया कि कोको (cocoa) और बेरीज़ जैसी चीज़ों में पाए जाने वाले कड़वे तत्व (flavanols) दिमाग की याद रखने की क्षमता को तेज कर सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इन तत्वों से नहीं पड़ता बल्कि उन्हें खाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shalini Agarwal

Nov 11, 2025

जयपुर। हम सबने सुना है कि डार्क चॉकलेट सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन ज़्यादातर बार यह बात एक मार्केटिंग ट्रिक जैसी लगती है। अब जापान के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने इस दावे को कुछ हद तक सही साबित किया है, खासकर याददाश्त (memory) के मामले में।

क्या पाया गया?

वैज्ञानिकों ने पाया कि कोको (cocoa) और बेरीज़ जैसी चीज़ों में पाए जाने वाले कड़वे तत्व (flavanols) दिमाग की याद रखने की क्षमता को तेज कर सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इन तत्वों से नहीं पड़ता बल्कि उन्हें खाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है।

दिमाग याद कैसे रखता है

हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह जानकारी स्टोर नहीं करता। नई जानकारी मिलने के बाद दिमाग तय करता है कि क्या उसे रखना है या भुला देना है — इसे कहते हैं memory consolidation। इस दौरान एक रासायनिक पदार्थ noradrenaline सक्रिय होता है, जो अहम जानकारी को “सेव” करने में मदद करता है। स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को याददाश्त टेस्ट से एक घंटे पहले डार्क चॉकलेट जैसे flavanols दिए गए, वे 30% ज़्यादा सटीक थे उन चूहों की तुलना में जिन्हें सिर्फ पानी दिया गया था।

दिमाग के “मेमोरी हब” में बदलाव

ब्रेन स्कैन से पता चला कि flavanols लेने के बाद चूहों के hippocampus (याददाश्त का केंद्र) में noradrenaline का स्तर बढ़ गया। यह बढ़त करीब एक घंटे तक रही यानी वही समय जब दिमाग नई यादें पक्की करता है।

दिमाग का अलर्ट सिस्टम भी सक्रिय हुआ

दिमाग के एक हिस्से locus coeruleus को “अलार्म सिस्टम” कहा जाता है। Flavanols खाने से यह हिस्सा भी ज्यादा सक्रिय हो गया, जिससे चूहे ज़्यादा चौकस, ऊर्जावान और सतर्क दिखे। यह असर सिर्फ याददाश्त पर नहीं, बल्कि मोटिवेशन (प्रेरणा) और रिवॉर्ड से जुड़े हिस्सों पर भी पड़ा।

असली असर स्वाद से शुरू होता है

दिलचस्प बात यह है कि flavanols खून में बहुत कम मात्रा में जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह असर असल में स्वाद और पेट में महसूस होने वाले कड़वेपन से शुरू होता है — जो कुछ सेकंड में ही दिमाग तक संदेश भेज देता है।

लेकिन ध्यान देने वाली बातें

  • चूहों को flavanols की काफी ज्यादा मात्रा दी गई थी इतनी कि सामान्य डार्क चॉकलेट में नहीं होती।
  • असर सिर्फ थोड़े समय के लिए देखा गया।
  • बार-बार दिमाग के “stress सिस्टम” को एक्टिव करना उल्टा असर भी कर सकता है — जैसे चिंता या नींद की समस्या।
  • स्टडी सिर्फ नर चूहों पर की गई थी, इसलिए इंसानों पर असर कैसा होगा, यह आगे की रिसर्च से पता चलेगा।

इंसानों में उम्मीद की किरण

2023 की एक बड़ी स्टडी में पाया गया था कि बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने एक साल तक flavanol सप्लीमेंट लिए, उनकी याददाश्त में सुधार हुआ। नई रिसर्च बताती है कि ऐसा क्यों हुआ — क्योंकि हर बार flavanol लेने से दिमाग की “याददाश्त विंडो” में थोड़ी मदद मिलती है, जो समय के साथ जुड़ती जाती है।

नतीजा

अगर यह विज्ञान सच साबित होता है, तो पढ़ाई या किसी बड़े मीटिंग से एक घंटा पहले डार्क चॉकलेट खाना आपकी याददाश्त को मजबूत कर सकता है। यह पूरी स्टडी Current Research in Food Science नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Nov 2025 05:26 pm

Hindi News / Special / पढ़ाई से पहले डार्क चॉकलेट खाना याददाश्त बढ़ा सकता है

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

डूंगरपुर में चलते ट्रेलर में लगी आग, मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

डूंगरपुर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

new road in jalore
जालोर

जयपुर स्टेशन यार्ड पर कार्य के चलते ये ट्रेनें रहेंगी प्रभावित 

अलवर

Barmer: बाड़मेर में गरजे जगुआर और सुखोई, महा-गजराज युद्धाभ्यास में हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान

Air Force Mahagajraj exercise
बाड़मेर

1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.