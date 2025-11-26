Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

एल नीनो अब हर 2 से 5 साल में अधिक नियमित रूप से होने लगा है

एक नए क्लाइमेट मॉडल अध्ययन के अनुसार, एल नीनो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत और नियमित हो सकता है। यह प्रशांत महासागर की एक जलवायु घटना है, जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। यदि इसकी प्रकृति बदलती है, तो इसका असर लगभग पूरे ग्रह पर पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shalini Agarwal

Nov 26, 2025

जयपुर। एक नए क्लाइमेट मॉडल अध्ययन के अनुसार, एल नीनो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत और नियमित हो सकता है। यह प्रशांत महासागर की एक जलवायु घटना है, जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। यदि इसकी प्रकृति बदलती है, तो इसका असर लगभग पूरे ग्रह पर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह समझने के लिए उन्नत जलवायु मॉडल का उपयोग किया कि 21वीं सदी में अधिक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र पर क्या असर होगा।

मुख्य बातें

  • शोध में पाया गया कि एल नीनो हर 2 से 5 साल में नियमित रूप से आ सकता है, जिससे दुनिया भर में बारिश और तापमान बदल जाएंगे।
  • यह काम यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के वैज्ञानिक माल्टे एफ. स्ट्युक्कर के नेतृत्व में किया गया।
  • मॉडल दिखाता है कि गर्म होते विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रशांत ‘क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट’ से गुजर सकता है, जहाँ थोड़ा सा तापमान बढ़ना भी बड़े बदलाव ला सकता है।
  • भविष्य के सिमुलेशन में समुद्र की सतह का तापमान गर्म और ठंडे चरणों में बहुत तेज़ी से बदलता दिखा।

एल नीनो-सदर्न ऑसिलेशन (ENSO)

  • ENSO पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का एक महत्वपूर्ण चक्र है, जो बारिश, सूखा और तूफानों के पैटर्न बदल देता है।
  • अभी एल नीनो और ला नीना कई वर्षों बाद अनियमित रूप से आते हैं, लेकिन भविष्य में यह ज्यादा नियमित और मजबूत हो सकता है।

दुनियाभर पर असर

मॉडल में देखा गया कि:

  • समय के साथ एल नीनो/ला नीना के उतार-चढ़ाव ज्यादा और निश्चित अंतराल पर आने लगे
  • इस बदलाव से दुनिया की अन्य जलवायु प्रणालियाँ, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, भारतीय मानसून, अटलांटिक महासागर के मौसम पैटर्न, इसके साथ तालमेल में आने लगीं।
  • इससे दक्षिणी कैलिफोर्निया, स्पेन और पुर्तगाल जैसे क्षेत्रों में बारिश के उतार-चढ़ाव और तेज़ होंगे, कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी बहुत सूखा।

क्या परिणाम होंगे?

  • पानी प्रबंधन, कृषि और शहरों की योजनाओं के लिए चुनौती बढ़ जाएगी।
  • मौसम पूर्वानुमान थोड़ा बेहतर हो सकता है, पर प्रभाव ज्यादा गंभीर होंगे
  • सूखे से बाढ़ या बाढ़ से सूखे में बदलाव बहुत तेज़ी से हो सकता है, जिसे हाइड्रो-क्लाइमेट व्हिपलैश कहा जाता है।

यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 05:31 pm

Hindi News / Special / एल नीनो अब हर 2 से 5 साल में अधिक नियमित रूप से होने लगा है

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

कौन है भारत की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी… जिसने जीता गोल्ड मेडल, जानिए राजस्थान की रितिका सिंह के संघर्ष की कहानी

Transgender athlete Ritika Singh
जयपुर

ACB Action: कोटा में तिलम संघ का जीएम 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इसके एवज में मांग रहा था घूस

कोटा

Jhunjhunu: गलती से दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ा युवक, उतरने के प्रयास में गिरा, सिर फटा, पैर कुचला, चमत्कार से बची जान

Train accident, Jhunjhunu train accident, youth falls from train, youth falls from train in Jhunjhunu, Jhunjhunu news, Rajasthan news, ट्रेन हादसा, झुंझुनूं ट्रेन हादसा, ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं में ट्रेन से युवक गिरा, झुंझुनूं न्यूज, राजस्थान न्यूज
झुंझुनू

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस: अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

Photo: Patrika
जयपुर

ALERT: 27 नवंबर को राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में बारिश की संभावना? जल्दी देखें मौसम विभाग की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट

Weather
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.