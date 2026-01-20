कल्याण अस्पताल में शुरू हुआ आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर

सीकर. हादसों में सिर की चोट से घायल होने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है सांवली मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध कल्याण अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी सेवाओं की शुरुआत हो गई है। अच्छी बात है कि आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर शुरू कर दिया। जिसमें कानोता लाड़नूं से रेफर होकर आए तीन वर्षीय बच्चे ललित का ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चे को दो दिन आईसीयू में रखने के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जहां बच्चे की िस्थति में सुधार है। आपातकाल में न्यूरो सर्जरी के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर में स्टॉफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगा दी गई है और अस्पताल के न्यूरोसर्जन की ड्यूटी रोस्टर से लगाई गई है। सर्जरी अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉ. मनीष भास्कर ने किया। टीम में एनेस्थेटिक डॉ. प्रभुदयाल, डाॅ. वैभव, ओटी स्टॉफ के रूप में शुभकरण जाखड़, प्रदीप शामिल रहे।
न्यूरो सर्जरी के दौरान बेहोश मरीज की तभी जान बचाई जा सकती है जब हादसे के बाद गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार तीन वर्षीय बच्चा बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने बच्चे की जान बचाने के लिए फौरन सर्जरी प्लान की। टीम ने ओटी को तैयार किया। रात दस बजे सर्जरी शुरू की जो मध्यरात्रि तक पूरी हुई। इसके बाद बच्चे को होश आया और परिजनों सहित चिकित्सकों ने राहत की सांस ली। अस्पताल में न्यूरो सर्जरी रात में शुरू होने से हर साल करीब दो हजार मरीजों को फायदा होगा। अब तक अस्पताल में सिर, रीढ़ की हड्डी या ब्रेन हेमरेज से संबंधित गंभीर मामलों में मरीजों को बड़े शहरों में रेफर किया जाता था, जहां निजी अस्पताल में न्यूरो आईसीयू में रखने पर मरीज के परिजनों से आठ से पन्द्रह हजार रुपए चौबीस घंटे के लिए देने पड़ते है।
न्यूरो यूनिट मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रहे नए अस्पताल भवन में न्यूरो सर्जरी का आईसीयू खोला जाएगा। अस्पताल भवन में सीकर मेडिकल कॉलेज को न्यूरो सर्जरी यूनिट बनाई जाएगी। यूनिट के लिए बजट की स्वीकृति के साथ विशेष रूप से न्यूरो सर्जरी वार्ड, उपकरण, स्टाफ ट्रेनिंग और आईसीयू सेटअप पर खर्च की जाएगी। - डॉ. केके अग्रवाल, अधीक्षक कल्याण अस्पताल
