कल्याण अस्पताल में शुरू हुआ आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर

न्यूरो सर्जरी के दौरान बेहोश मरीज की तभी जान बचाई जा सकती है जब हादसे के बाद गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार तीन वर्षीय बच्चा बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने बच्चे की जान बचाने के लिए फौरन सर्जरी प्लान की। टीम ने ओटी को तैयार किया। रात दस बजे सर्जरी शुरू की जो मध्यरात्रि तक पूरी हुई। इसके बाद बच्चे को होश आया और परिजनों सहित चिकित्सकों ने राहत की सांस ली। अस्पताल में न्यूरो सर्जरी रात में शुरू होने से हर साल करीब दो हजार मरीजों को फायदा होगा। अब तक अस्पताल में सिर, रीढ़ की हड्डी या ब्रेन हेमरेज से संबंधित गंभीर मामलों में मरीजों को बड़े शहरों में रेफर किया जाता था, जहां निजी अस्पताल में न्यूरो आईसीयू में रखने पर मरीज के परिजनों से आठ से पन्द्रह हजार रुपए चौबीस घंटे के लिए देने पड़ते है।