विधानसभा सत्र से पहले जयपुर में कर्मचारियों का शक्ति प्रदर्शन,कर्मचारी महासंघ ने निकाली चेतावनी रैली

महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों से वादा खिलाफी कर रही है। यदि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना से छेड़छाड़ की तो 24 घंटे की चेतावनी पर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि बजट में घोषणा के बावजूद 11 सूत्री मांगें अब भी लंबित हैं। इसी के विरोध में बजट के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा।