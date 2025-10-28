चम्बल जल बंटवारे के विवाद को लेकर सीएमओ को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार सीएमओ को भेजी रिपोर्ट में बताया कि चम्बल जल बंटवारे के तहत मध्यप्रदेश को दाईं मुख्य नहर के पार्वती एक्वाडक्ट से 3900 क्यूसेक पानी दिया जाना होता है। इस नहर की पूर्ण जल प्रवाह क्षमता 6225 क्यूसेक है। मध्यप्रदेश को वर्ष 2024-25 में मांग के अनुसार पानी दिया था। रबी सीजन में दोनों राज्यों में एक साथ मांग होने की स्थिति में ही मध्यप्रदेश को कम पानी मिलता है।