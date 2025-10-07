खाद्य अपशिष्ट अब बन सकता है प्राकृतिक प्लास्टिक

शोध दल अब Great Wrap और Enzide जैसी कंपनियों के साथ मिलकर इसके बड़े पैमाने पर उपयोग का परीक्षण कर रहा है। यह प्राकृतिक फिल्में फलों-सब्जियों की पैकिंग, कम्पोस्टेबल कंटेनरों की लाइनिंग या दवाओं के जैव-विघटनीय कोटिंग में काम आ सकती हैं। यह केवल पैकेजिंग नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है, ऐसा बदलाव जिसमें “कचरा” संसाधन बन जाता है। अगर बैक्टीरिया भोजन के अवशेष खाकर ऐसा प्लास्टिक बना सकते हैं जो खुद ही गायब हो जाए, तो शायद “वेस्ट” शब्द की परिभाषा ही बदल जाए। यह अध्ययन Microbial Cell Factories जर्नल में प्रकाशित हुआ है।