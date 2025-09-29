भविष्य में ओलावृष्टि होगी और ज्यादा विनाशकारी

न्यूकैसल यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन के मेट ऑफिस और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने हाई-रेज़ोल्यूशन क्लाइमेट सिमुलेशन से भविष्य की ओलावृष्टि का अध्ययन किया। नतीजे बताते हैं कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों में गंभीर ओलावृष्टि की घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन जब भी ओलावृष्टि होगी, ओले आकार में बड़े होंगे। सामान्य गंभीर ओले का आकार कम से कम 2 सेंटीमीटर होता है, जबकि 5 सेंटीमीटर से बड़े ओले बहुत बड़े माने जाते हैं। बड़े ओले तेजी से गिरते हैं, कम पिघलते हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तूफान में जब तेज हवा ऊपर की ओर उठती है, तो ऊंचाई पर जाकर ओले बनते हैं। जलवायु गर्म होने पर यह स्तर और ऊपर खिसक जाता है, जिससे ओलों को बढ़ने के लिए समय कम मिलता है। नीचे गिरते समय कई ओले पिघलने भी लगते हैं। साथ ही, हवा की परतों में गति का फर्क (विंड शीयर) भी घटता है, जिससे संगठित ओलावृष्टि वाले तूफानों का बनना कठिन हो जाता है। नतीजतन यूरोप के कई हिस्सों में पारंपरिक ओलावृष्टि कम हो जाएगी।