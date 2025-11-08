Interview…Painter Babita Das : स्कूलों में कला को अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो तनाव घटेगा

बबीतादास ने कहा कि भारत कला का गढ़ रहा है। यहां कला के विविध रूप हैं और भारतीय कला को आज भी कई देशों में समान मिलता है। क्रोशिया, जर्मनी, सर्बिया, पोलैंड जैसे देशों में कलाकारों को सरकारी मदद मिलती है, जिससे वे पूरी तरह सृजन में लग पाते हैं। हमारे यहां कलाकारों को अपनी कलाकृतियां बेचकर जीवन यापन करना पड़ता है। सरकारों को कलाकारों की आर्थिक मदद करनी चाहिए। कलाकारों की कमी नहीं है, अवसरों की कमी है। छोटे कस्बों और गांवों के कलाकारों को मंच नहीं मिल पाता। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। राजस्थान सहित कई राज्यों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कला शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, जिससे कला के क्षेत्र में नया उत्साह आया है।