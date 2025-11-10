Patrika LogoSwitch to English

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर… देखे लाइव वीडियो

- पाली शहर के पणिहारी चौराहे पर करीब 10 मिनट मंडराता रहा हेलीकॉप्टर, अफरा-तफरी का माहौल

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Suresh Hemnani

Nov 10, 2025

आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर... देखे लाइव वीडियो

पाली शहर के प​​णिहारी चौराहे पर मंडराता हेलीकॉप्टर।

पाली शहर के पणिहारी चौराहा पर सोमवार दोपहर को अचानक उड़ते हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ता नजर आया। हाईवे पर गुजर रहे वाहन चालक और राहगीरों की सांसें फूली, जब हेलीकॉप्टर करीब 10 मिनट तक चौराहे के ऊपर मंडराता रहा।

प्रत्यक्षदर्शी पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मणसिंह भाटी गुड़लाई ने बताया कि दोपहर लगभग 12.30 बजे हेलीकॉप्टर अचानक सड़क की तरफ झुका। इस दौरान मिट्टी उड़ने लगी और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वाहन चालक और राहगीर इधर-उधर होते नजर आए। हालांकि हेलीकॉप्टर सड़क पर नहीं उतरा। वो कुछ देर वापस ऊंचाई पर चला गया। तब सभी ने राहत की सांस ली। यहां पास ही हाईमास्ट लाइट लगी थी। हेलीकॉप्टर सेना का था या किसी निजी कंपनी का, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया।

Published on:

10 Nov 2025 09:04 pm

Hindi News / Special / आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर… देखे लाइव वीडियो

