आसमां में लहराया, हाई-वे की ओर आता दिखा और फिर... देखे लाइव वीडियो

प्रत्यक्षदर्शी पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मणसिंह भाटी गुड़लाई ने बताया कि दोपहर लगभग 12.30 बजे हेलीकॉप्टर अचानक सड़क की तरफ झुका। इस दौरान मिट्टी उड़ने लगी और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वाहन चालक और राहगीर इधर-उधर होते नजर आए। हालांकि हेलीकॉप्टर सड़क पर नहीं उतरा। वो कुछ देर वापस ऊंचाई पर चला गया। तब सभी ने राहत की सांस ली। यहां पास ही हाईमास्ट लाइट लगी थी। हेलीकॉप्टर सेना का था या किसी निजी कंपनी का, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया।