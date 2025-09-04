जापान ने बनाया इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड, अमरीका की औसत स्पीड से 40 लाख गुना ज्यादा

शोधकर्ताओं ने इस नए फाइबर का बाहरी व्यास लगभग 0.005 इंच ही रखा है। यह माप ज़्यादातर इंस्टॉल किए गए फाइबर के आकार और उसके लिए बने उपकरणों से मेल खाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के मेनो वैन डेन हाउट ने कहा, "फाइबर के निर्माण और उपयोग के लिए, एक मानक क्लैडिंग व्यास वाले फाइबर का उपयोग करना बहुत फायदेमंद है।" आयामों और इंटरफेस को परिचित रखने से लागत कम होती है। इससे धीरे-धीरे रोलआउट करना भी संभव होता है। उदाहरण के लिए, मल्टीकोर स्पैन का उपयोग मुश्किल क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जबकि अन्य स्पैन सिंगल-कोर ही रह सकते हैं।