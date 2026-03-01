जेईई मेन 2026 : स्टूडेंट्स को अप्रेल सेशन की एग्जाम सिटी का इंतजार

जेईई मेन परीक्षा का दूसरा सेशन 2 अप्रेल से शुरू होगा। परीक्षा में लाखों स्टूडेंटस शामिल होंगे। लाखों विद्यार्थी एनटीए की ओर से परीक्षा शहर (एग्जाम सिटी) की सूचना जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा आयोजन को लेकर अब 12 दिन ही शेष हैं, लेकिन अब तक परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों और अभिभावकों में संशय बना हुआ है। विद्यार्थियों को परीक्षा शहर तक पहुंचने के लिए ट्रेन या बस से रिजर्वेशन भी करना होगा।