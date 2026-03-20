Kota Crime : कोटा के जंगल में मिला युवक का नग्न शव, फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

ग्रामीणों और परिजनों ने मोटरसाइकिल की पहचान करने के बाद जब आस-पास तलाशी ली गई, तो झाड़ियों में कमलेश का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला। शव से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि मौत 4-5 दिन पहले हुई है। मोटरसाइकिल पर ही मृतक के कपड़े और मोबाइल व अन्य सामान रखे हुए मिले। शव पड़े होने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।