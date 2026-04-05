Kota Mandi Bhav : गेहूं व लहसुन तेज, सरसों, मैथी मंदी

Photo: Patrika
भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 200000 कट्टे की रही। गेहूं 50 तेज, सरसों 150, मैथी 100 मंदी रही। लहसुन लगभग 8000 कट्टे की आवक रही। लहसुन 2000 से 12500 रहा। लहसुन 1000 तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों में स्थिरता रही।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं नया मिल लस्टर 2150 से 2271, गेहूं एवरेज टुकड़ी 2275 से 2400, बेस्ट टुकड़ी 2400 से 2700, धान सुगन्धा 2800 से 3251, धान (1509) 3400 से 4000, धान (1847) 3200 से 3851, धान (1718-1885) 3900 से 4400, धान (पूसा-1)3600 से 4070, धान (1401-1886) 3800 से 4150, धान दागी 1500 से 3600, सोयाबीन 5000 से 5750, सरसों 6000 से 7011, अलसी 6800 से 7300, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ नया 1900 से 2250, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी पुरानी 5000 से 5800, मैथी नयी 5800 से 6200, धनिया बादामी 11000 से 12000, धनिया ईगल 12500 से 12800, धनिया रंगदार 13000 से 16000, मूंग 6000 से 7000, उड़द 4500 से 8100, चना देशी पुराना 4700 से 5001, चना मौसमी नया 5100 से 5300, चना पेप्सी 5200 से 5501, चना डंकी पुराना 3500 से 4500, चना काबुली 5500 से 7500, नया चना देशी 5000 से 5300 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2760, चंबल 2710, सदाबहार 2640, लोकल रिफाइंड 2570, दीप ज्योति 2660, सरसों स्वास्तिक 2720, अलसी 2570 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3320, कोटा स्वास्तिक 2890, सोना सिक्का 3200, कटारिया गोल्ड 3020 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 2070, अशोका 2070 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4250 से 4300 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9150, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9200, नोवा 9150, अमूल 9700, मधुसूदन 9380, परम 9320 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 9000-9500, मोगर 10000-10500, चना दाल 6600-6800, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : चांदी स्थिर, सोना गिरा
सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी स्थिर रही। सोने में गिरावट रही। चांदी के भाव 235000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 900 रुपए की गिरावट के साथ प्रति 10 ग्राम 150700 व शुद्ध सोने के भाव 151500 प्रति रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5): 151700
गोल्ड (22 k) :140463
गोल्ड (20 k) : 131913
गोल्ड (18 k) : 121360
गोल्ड (14 k) : 106831
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
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