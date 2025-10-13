बचपन की तस्वीर देखने से लौट आती हैं भूली यादें

वैज्ञानिक इसे "बॉडिली सेल्फ-कॉन्शसनेस" कहते हैं — यानी अपने शरीर के प्रति जागरूकता, नियंत्रण और स्थिति का एहसास। हमारा मस्तिष्क दृष्टि, स्पर्श और गति के संकेतों से यह अनुभव बनाता है। जब इन संकेतों में बदलाव आता है, तो व्यक्ति की “स्वयं की अनुभूति” भी बदल सकती है। पहले हुए वर्चुअल रियलिटी के प्रयोगों में भी देखा गया है कि शरीर की ऐसी भ्रामक छवियां व्यक्ति की स्मृति पर असर डालती हैं। इस नए अध्ययन में पहली बार पूरे शरीर की बजाय केवल चेहरे पर ध्यान दिया गया क्योंकि चेहरा हमारी पहचान का सबसे निजी हिस्सा होता है। जब व्यक्ति ने अपने बचपन वाला चेहरा देखा, तो उसे अपने शुरुआती ‘स्वयं’ से दोबारा जुड़ने का एहसास हुआ।