पीटीईटी-2026 को लेकर बड़ा फैसला: स्नातक अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी काउंसिलिंग के लिए पात्र

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी-2026 परीक्षा में अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब स्नातक अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थी भी काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।मुख्य समन्वयक एवं कुलगुरु प्रो. बी.एल. वर्मा ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में बीएड करने के इच्छुक कई अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे।