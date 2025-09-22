अटलांटिक महासागर की ज्यादातर कोरल रीफ्स विनाश की ओर

रीफ में कितनी किस्म की कोरल हैं, यह भी उतना ही जरूरी है। लेकिन गर्मी और बीमारियां खास तौर पर उन प्रजातियों को नुकसान पहुँचा रही हैं जो रीफ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैक्सिको की यूनिवर्सिदाद नैशनल ऑटोनोमा के डॉ. लोरेंजो अल्वारेज़-फिलिप कहते हैं, “हम अटलांटिक की कोरल रीफ्स में कोरल की संख्या और विविधता दोनों में चिंताजनक गिरावट देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन इस गिरावट को तेज कर रहा है और इसके सामाजिक व आर्थिक परिणाम भी और गंभीर होते जा रहे हैं।” यह केवल कोरल का मामला नहीं है। समुद्री घास, मछलियों के नर्सरी स्थल और पूरे समुद्री तंत्र पर असर पड़ रहा है। पर्यटन, मत्स्य पालन और तट सुरक्षा पर निर्भर लोग भी प्रभावित होंगे।