जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज ​भिंडी और फूल गोभी के दाम नीचे रहे। ​भिंडी आज थोक सब्जी मंडी में 15 से 20 रुपए के बीच बिकी तो फूल गोभी भी 25 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर 45 से 48 रुपए के बीच बिका। हरी मिर्ची भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी। अन्य स​ब्जियों के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। मंडी ​स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। आज मंडी में आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 9 से 19 रुपए तो लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।