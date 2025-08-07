- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आलू-प्याज और लहसुन के दाम पहले ही सस्ते
जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भिंडी और फूल गोभी के दाम नीचे रहे। भिंडी आज थोक सब्जी मंडी में 15 से 20 रुपए के बीच बिकी तो फूल गोभी भी 25 से 30 रुपए के बीच बिकी। वहीं टमाटर के दाम आज स्थिर रहे। आज थोक मंडी में टमाटर 45 से 48 रुपए के बीच बिका। हरी मिर्ची भी 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी। अन्य सब्जियों के दाम पहले ही नीचे चल रहे हैं। मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज और लहसुन के दाम नीचे रहे। आज मंडी में आलू 6 से 12 रुपए तो प्याज के दाम 9 से 19 रुपए तो लहसुन के दाम 20 से 70 रुपए के बीच बिका। आज मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 45 से 48 रुपए
मिर्ची 30 से 35 रुपए
बारीक मिर्च 28 से 32 रुपए
फूल गोभी 25 से 30 रुपए
पत्ता गोभी 16 से 22 रुपए
करेला 25 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 40 से 60 रुपए
नींबू 20 से 25 रुपए
लोकी 15 से 18 रुपए
भिंडी 15 से 20 रुपए
अदरक 45 से 68 रुपए
गवार फली 60 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 30 रुपए
कद्दू 7 से 8 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 20 से 28 रुपए
तुरई 50 से 60 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 45 से 70 रुपए
कैरी 45 से 50 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट
आलू हो रहा सस्ता
आलू 6 से 12 रुपए
प्याज लोकल 9 से 12 रुपए
प्याज एमपी 12 से 15 रुपए
प्याज नासिक 16 से 19 रुपए
लहसुन 20 से 70 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर