Muhana Mandi : टमाटर हुआ और महंगा, दाम चढ़े, ​शिमला मिर्च हुई और महंगी, आलू-प्याज के दाम ​स्थिर

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। जहां टमाटर के दाम फिर से चढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं ​भिंडी भी आज थोड़ी महंगी होकर बिकी। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 18 से 30 रुपए के बीच बोले गए। ​भिंडी के दाम भी आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा ​शिमला मिर्च आज भी महंगी बिकी। थोक मंडी में ​शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 65 रुपए के बीच बोले गए। आज थोक मंडी में ग्वार फली भी महंगी बिकी। ग्वार फली के दाम आज 45 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा हरी मिर्ची, नींबू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, करेला, लॉकी, बैंगन, कद्दू और अरबी के भाव यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 17 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन भी 15 से 60 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।