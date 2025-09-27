Muhana Mandi : टमाटर हुआ और महंगा, दाम चढ़े, ​शिमला मिर्च हुई और महंगी, आलू-प्याज के दाम ​स्थिर

- मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव रहे नरम-गर्म
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना मंडी में आज सब्जियों के भाव नरम-गर्म दिखाई दिए। जहां टमाटर के दाम फिर से चढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं भिंडी भी आज थोड़ी महंगी होकर बिकी। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 18 से 30 रुपए के बीच बोले गए। भिंडी के दाम भी आज 25 से 30 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा शिमला मिर्च आज भी महंगी बिकी। थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम आज 60 से 65 रुपए के बीच बोले गए। आज थोक मंडी में ग्वार फली भी महंगी बिकी। ग्वार फली के दाम आज 45 से 80 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा हरी मिर्ची, नींबू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, करेला, लॉकी, बैंगन, कद्दू और अरबी के भाव यथावत रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम यथावत रहे। आज थोक मंडी में आलू 7 से 13 रुपए के बीच बिका तो प्याज भी 8 से 17 रुपए के बीच बिका। वहीं लहसुन भी 15 से 60 रुपए के बीच बिका। आज थोक मंडी में सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड से 18 रुपए 30
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 27 से 30 रुपए
फूल गोभी 20 से 40 रुपए
पत्ता गोभी 18 से 22 रुपए
करेला 20 से 25 रुपए
शिमला मिर्च 60 से 65 रुपए
नींबू 25 से 30 रुपए
लोकी 10 से 16 रुपए
भिंडी 25 से 30 रुपए
अदरक 40 से 70 रुपए
ग्वार फली 45 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 25 रुपए
कद्दू 10 से 13 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 28 से 34 रुपए
तुरई 15 से 20 रुपए
अरबी 15 से 16 रुपए
टिंडा 40 से 60 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू 7 से 13 रुपए
प्याज लोकल एमपी 8 से 12 रुपए
प्याज नासिक पुराना 13 से 15 रुपए
प्याज नासिक नया 15 से 17 रुपए
लहसुन 15 से 60 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर