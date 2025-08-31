अब मिडलाइफ क्राइसिस नहीं? युवा सबसे ज्यादा परेशान

पहले के डेटासेट में आमतौर पर रिपोर्ट की गई चिंता, तनाव और डिप्रेशन में एक उभार (hump) दिखाई देता था, जो जीवन के बीच में बढ़कर फिर कम हो जाता था। आज, यह रेखा उम्र के साथ एक स्थिर ढलान की तरह नीचे जाती दिखती है। युवा वयस्क अब मानसिक परेशानी के उच्चतम स्तर की रिपोर्ट करते हैं। बूढ़े समूह अपेक्षाकृत अधिक स्थिर दिखते हैं, जो शोधकर्ताओं और योजनाकारों के लिए तस्वीर को बदल देता है जिन्होंने मान लिया था कि जीवन का मध्य भाग परेशानी का चरम समय था। युवा लोगों में परेशानी के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है। एक रिसर्च में पाया गया है कि अमेरिकी परिसरों में फेसबुक के आने से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हुआ। महामारी से हुई रुकावटें, समय पर देखभाल न मिल पाना और आर्थिक दबाव भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं। अध्ययन के लेखक पिछले दशक के इस ट्रेंड के लिए इन व्यापक शक्तियों को संभावित योगदानकर्ता बताते हैं।