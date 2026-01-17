Rajasthan Rain Alert: गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, 22-23-24 जनवरी को बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में फिलहाल शीतलहर और न्यूनतम तापमान में गिरावट से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है।
इसके प्रभाव से 22-23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली तथा हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 23-24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन व आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ बादल छाने और हवा की गति बढ़ने की संभावना भी है।
वहीं पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार को तापमापी के पारे में आए उछाल से कड़ाके की सर्दी से आंशिक राहत महसूस की गई। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से उछलकर चार डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि शीतलहर से सुबह-शाम तेज सर्दी का असर रहा, लेकिन दिन में हल्की राहत महसूस की गई।
सुबह सर्द मौसम के बीच देश-विदेश से आए पर्यटकों ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए मौसम का आनंद लिया। अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सुबह शीतलहर चलने से लोग भारी ऊनी लबादों में लिपटने के बाद ही घर से बाहर निकले।
माउंट आबू की वादियों में सुबह कोहरा छाया रहा। आसमान में हल्के बादल दिखे। दिन चढ़ने के बाद सूरज के रंग दिखाते ही कोहरा गायब हो गया। रात को पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हुई नजर आईं।
