Rajasthan Rain Alert: गरजेंगे बादल, चमकेगी बिजली, 22-23-24 जनवरी को बारिश की चेतावनी, IMD अलर्ट जारी

इसके प्रभाव से 22-23 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली तथा हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 23-24 जनवरी को शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन व आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ बादल छाने और हवा की गति बढ़ने की संभावना भी है।