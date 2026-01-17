17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण-पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर माना है। अदालत ने पूरे राज्य में प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Transfer to Principal posts, Transfer to Principal posts in Rajasthan, Posting to Principal posts, Rajasthan High Court, Jodhpur High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण इन राजस्थान, प्रिंसिपल पदों पर पदस्थापन, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल पदों पर की जा रही पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीर मानते हुए पूरे राज्य में इन पदों पर प्रस्तावित स्थानांतरण और पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने रामनिवास बगड़िया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

कार्रवाई नहीं करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक श्रीमाली ने कहा कि शिक्षा विभाग पिछले कुछ समय से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति करते समय अपने ही बनाए नियमों और स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। यह आरोप लगाया गया कि कुछ अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए वरिष्ठता सूची में उन्हें अवैध रूप से ऊपर स्थान दिया गया, जिससे वास्तविक पात्र अधिकारी प्रभावित हुए। इस संबंध में विभाग को कई प्रतिवेदन दिए गए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

यह वीडियो भी देखें

अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी

राजस्थान सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2026 तय की है। खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के तर्कों को गंभीर मानते हुए आदेश दिया कि तब तक शिक्षा विभाग राज्यभर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल पदों पर कोई नया स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं करेगा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Sachin Pilot: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- डर रही भजनलाल सरकार
जोधपुर
Sachin Pilot, Sachin Pilot in Jodhpur, Sachin Pilot Jodhpur visit, Panchayat elections, Panchayat elections in Rajasthan, civic elections, civic elections in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, सचिन पायलट, सचिन पायलट इन जोधपुर, सचिन पायलट जोधपुर विजिट, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव इन राजस्थान, निकाय चुनाव, निकाय चुनाव इन राजस्थान, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Jan 2026 03:04 pm

Published on:

17 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण-पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर

Shahadat Ko Salam
जोधपुर

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में थार की उपजाऊ रेतीली मिट्टी उगल रही ‘सोना’

jodhana news jeera
जोधपुर

राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

Rajasthan Cyber Fraud Air Force Warrant Officer Duped
जोधपुर

जोधपुर में बस के नीचे सोया युवक, चालक ने ऊपर से निकाली, तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत

Jodhpur BJS Nat Colony
जोधपुर

मिर्धा परिवार में विवाद : पूर्व सांसद के फार्म हाउस में कब्जे का प्रयास और तोड़फोड़, मनीष मिर्धा के खिलाफ FIR

Former MP Dr. Jyoti Mirdha, Manish Mirdha, Mirdha Farm House, Mirdha Farm House in Jodhpur, Mirdha Farm House occupied, Mirdha Farm House vandalized, Jodhpur News, Rajasthan News, पूर्व सांसद डॉ. ज्योति मिर्धा, मनीष मिर्धा, मिर्धा फार्म हाउस, मिर्धा फार्म हाउस इन जोधपुर, मिर्धा फार्म हाउस पर कब्जा, मिर्धा फार्म हाउस में तोड़फोड़, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.