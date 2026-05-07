Barmer: Operation Sindoor की सालगिरह के बीच बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा, BSF का एक्शन

Pakistani Intruder Caught At Barmer: राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत.पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी युवक के घुसपैठ करने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार युवक को कल रातसीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। वह सरूपे का तला इलाके में अशोका पोस्ट के पास से करीब आठ किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया, जहां बीएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया। घटना ऐसे समय सामने आई है, जब देशभर में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई थी। घुसपैठ की सूचना मिलते ही बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। उसे सोमवार रात पकड़ा गया था।