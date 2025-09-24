एआइ के साथ काम करने पर लोग ज्यादा धोखा देने लगते हैं

जयपुर। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि लोग एआइ (Artificial Intelligence) के जरिए काम सौंपकर ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं। खासकर तब, जब एआइ इंटरफेस उन्हें साफ-साफ नियम बताने के बजाय सिर्फ धुंधले लक्ष्य (जैसे “ज्यादा फायदा कमाना”) तय करने की सुविधा देता है। अगर सीधे-सीधे गलत या अनैतिक आदेश दिए जाएं, तो मशीनें उन्हें इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा बार मान लेती हैं। यही तस्वीर 8,000 से ज्यादा लोगों पर किए गए 13 प्रयोगों से सामने आई है। ये अध्ययन मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग-एस्सेन और टूलूज़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की टीम ने मिलकर किया।