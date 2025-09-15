पौधों पर आधारित आहार बचाते हैं कई रोगों से

जयपुर। यूरोप के छह देशों में 4,07,618 वयस्कों पर लगभग 11 साल तक किए गए एक बड़े अध्ययन ने कैंसर, हृदय रोग और टाइप-2 डायबिटीज के मामलों को ट्रैक किया। शोधकर्ताओं ने यह जांचा कि लोग स्वास्थ्यवर्धक पौध-आधारित आहार का कितना पालन करते हैं और यह एक से अधिक बीमारियों के विकास से कैसे जुड़ा है।
यह अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है
यह परियोजना वियना विश्वविद्यालय की पोषण महामारी विज्ञानी रेनाल्डा कॉर्डोवा के नेतृत्व में यूरोप भर के सहयोगियों के साथ की गई। टीम ने वास्तविक आहार पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया और दीर्घकालिक प्रभाव देखने के लिए दो बड़े डेटासेट को जोड़ा। अक्सर दीर्घकालिक बीमारियां जोड़े में या उससे अधिक में दिखाई देती हैं। जब किसी व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक बीमारियां होती हैं, तो चिकित्सक इसे मल्टीमॉर्बिडिटी कहते हैं। कई गंभीर स्थितियों की संभावना को कम करना परिवारों और स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव को घटा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में, नए मामलों के छोटे से हिस्से को रोकना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बीमारियां इकट्ठा होती हैं तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इस विश्लेषण में “कार्डियोमेटाबोलिक” शब्द का उपयोग हृदय और चयापचय संबंधी समस्याओं को समूहित करने के लिए किया गया, जो अक्सर कैंसर जोखिम से जुड़ते हैं। कई बीमारियों के एक साथ होने को परिणाम मानते हुए, अध्ययन ने इस पर ध्यान दिया कि समय के साथ बीमारियां कैसे जुड़ती जाती हैं, न कि केवल एकल निदान पर।
पौध-आधारित आहार को लाभ मिला
प्रतिभागी EPIC स्टडी और यूके बायोबैंक (एक राष्ट्रीय शोध संसाधन जिसमें वयस्क अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करते हैं) से लिए गए। ये दोनों बड़े कोहोर्ट प्रोजेक्ट जीवनशैली और स्वास्थ्य अभिलेखों को जोड़ते हैं। आहार की गुणवत्ता को हेल्दी प्लांट-बेस्ड डाइट इंडेक्स से मापा गया, जिसमें सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे और कॉफी जैसे खाद्य पदार्थों को अंक दिए गए। रिफाइंड अनाज, मिठाइयां और पशु-उत्पाद सेवन से अंक घटते थे। एक अनहेल्दी प्लांट-बेस्ड डाइट इंडेक्स भी था, जिसमें रिफाइंड प्लांट फूड्स और मीठे पेय को अधिक अंक मिलते थे। इससे पता चलता है कि पौध-आधारित भोजन की गुणवत्ता में अंतर मायने रखता है। मॉडल ने हैजर्ड रेशियो का अनुमान लगाया, यानी स्कोर में प्रत्येक 10 अंकों की वृद्धि से जोखिम कितना बदलता है। इसमें आयु, लिंग, धूम्रपान, गतिविधि और शराब सेवन को ध्यान में रखा गया। घटनाओं को गिना और क्रम में देखा गया कि क्या पहली बीमारी के बाद दूसरी आई, ताकि यह समझा जा सके कि जीवन में बीमारियां कैसे जुड़ती हैं।
पौध-आधारित आहार और मल्टीमॉर्बिडिटी
संयुक्त कोहोर्ट्स में, फॉलोअप के दौरान 6,604 लोगों को तीन में से दो बीमारियां हुईं। हेल्दी प्लांट डाइट स्कोर में 10 अंकों की वृद्धि से EPIC डेटा में 11% कम जोखिम UK बायोबैंक में 19% कम जोखिम मिला। 60 वर्ष से कम उम्र के वयस्कों में हैज़र्ड रेशियो 0.71 रहा, जबकि 60+ आयु वालों में 0.86। इसका मतलब है कि मध्यम आयु में संबंध ज्यादा मजबूत था। अनहेल्दी प्लांट स्कोर का पैटर्न UK बायोबैंक डेटा में सकारात्मक रहा, लेकिन EPIC में नहीं, जिससे यह साफ हुआ कि सभी पौध-समृद्ध आहार समान नहीं होते। कॉर्डोवा ने निष्कर्ष निकाला,“स्वस्थ पौध-आधारित आहार कैंसर और कार्डियोमेटाबोलिक बीमारियों की मल्टीमॉर्बिडिटी के बोझ को मध्यम और बुजुर्ग वयस्कों में कम कर सकता है।”
हेल्दी प्लांट-बेस्ड डाइट क्या है
इस पैटर्न में अंक बढ़ते हैं यदि भोजन में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे और कॉफी ज्यादा हों। रिफाइंड कार्ब्स, मिठाइयां और रेड/प्रोसेस्ड मीट कम लेने से स्कोर ऊंचा रहता है। अनहेल्दी स्कोर सोडा, मिठाइयों, सफेद ब्रेड और अन्य रिफाइंड वस्तुओं से बढ़ता है। ये विकल्प फाइबर-युक्त भोजन की जगह ले लेते हैं, जो ऊर्जा संतुलन और चयापचय स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। यानी पौध-आधारित आहार मददगार भी हो सकता है और हानिकारक भी—यह मिश्रण पर निर्भर है। गुणवत्ता लेबल से ज्यादा मायने रखती है।
डाइट क्वालिटी क्यों महत्वपूर्ण है
लैंसेट की एक समीक्षा में पाया गया कि अधिक फाइबर सेवन कई गैर-संक्रामक बीमारियों के कम जोखिम और बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण से जुड़ा है।
फाइबर आंतों के सूक्ष्मजीवों को भी पोषण देता है, जो शॉर्ट-चेन फैटी एसिड बनाते हैं। ये पदार्थ चयापचय और प्रतिरक्षा संतुलन का समर्थन करते हैं। अन्य संभावित प्रमाण बताते हैं कि पौध-आधारित आहार टाइप-2 डायबिटीज़ के कम जोखिम से जुड़ा है। एक व्यापक मेटा-विश्लेषण ने भी दिखाया कि स्वास्थ्यप्रद पौध खाद्य पदार्थों से समृद्ध आहार का पालन करने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। ये सभी तंत्र इस नए अध्ययन के परिणामों से मेल खाते हैं, जहां कम वजन, कम सूजन और बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी आंशिक रूप से कड़ी का कारण हो सकते हैं। डाइट इलाज नहीं है, लेकिन गुणवत्ता में बदलाव स्वस्थ उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ा सकता है।
सुरक्षित रूप से इसे कैसे समझें
स्व-रिपोर्टेड डाइट हमेशा पूरी तरह सही नहीं होती, और लोग निदान के बाद अपना भोजन बदल सकते हैं, जिससे संबंध कमजोर पड़ सकता है। अनमापे गए अंतर भी अनुमान बदल सकते हैं, इसलिए लेखकों ने कई परिदृश्यों में मजबूती की जांच की। अनहेल्दी स्कोर के लिए EPIC और UK बायोबैंक में अंतर दिखाता है कि संदर्भ और माप मायने रखते हैं। खाद्य संस्कृति, याद करने की आवृत्ति और परिणाम दर्ज करने के तरीके प्रभाव डाल सकते हैं। फिर भी, इन caveats के बावजूद, संबंध की दिशा और आकार पहले के साहित्य से मेल खाते हैं। यही स्थिरता भरोसा बढ़ाती है, बिना यह मानने के कि एक अध्ययन हर सेटिंग में साबित कर देता है।
रोजमर्रा की छोटी आदतें
इन निष्कर्षों के लिए सख्त नियमों या पशु-उत्पादों के पूर्ण बहिष्कार की ज़रूरत नहीं है। संदेश यह है कि डाइट में पौधे मुख्य हों और पशु उत्पाद व रिफाइंड फूड्स पीछे रहें। हेल्दी प्लांट स्कोर बढ़ाने वाले छोटे-छोटे बदलाव व्यावहारिक और टिकाऊ हैं। ये बदलाव जीवनभर स्वास्थ्य के लिए सुझाए गए तरीकों से भी मेल खाते हैं। यह अध्ययन द लैंसेट हेल्दी लॉन्जेविटी में प्रकाशित हुआ है।