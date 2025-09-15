पौधों पर आधारित आहार बचाते हैं कई रोगों से

यह परियोजना वियना विश्वविद्यालय की पोषण महामारी विज्ञानी रेनाल्डा कॉर्डोवा के नेतृत्व में यूरोप भर के सहयोगियों के साथ की गई। टीम ने वास्तविक आहार पैटर्न पर ध्यान केंद्रित किया और दीर्घकालिक प्रभाव देखने के लिए दो बड़े डेटासेट को जोड़ा। अक्सर दीर्घकालिक बीमारियां जोड़े में या उससे अधिक में दिखाई देती हैं। जब किसी व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक बीमारियां होती हैं, तो चिकित्सक इसे मल्टीमॉर्बिडिटी कहते हैं। कई गंभीर स्थितियों की संभावना को कम करना परिवारों और स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव को घटा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में, नए मामलों के छोटे से हिस्से को रोकना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब बीमारियां इकट्ठा होती हैं तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। इस विश्लेषण में “कार्डियोमेटाबोलिक” शब्द का उपयोग हृदय और चयापचय संबंधी समस्याओं को समूहित करने के लिए किया गया, जो अक्सर कैंसर जोखिम से जुड़ते हैं। कई बीमारियों के एक साथ होने को परिणाम मानते हुए, अध्ययन ने इस पर ध्यान दिया कि समय के साथ बीमारियां कैसे जुड़ती जाती हैं, न कि केवल एकल निदान पर।