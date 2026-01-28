Railways : यात्रियों की होगी बल्ले-बल्ले, रेलवे ने उठाया ऐसा कदम, अब मिलेगी सिर्फ कनफर्म टिकट

इसी तरह 04705/04706 श्रीगंगानगर-जयपुर स्पेशल रेलसेवा में 1 से 28 फरवरी तक 4 साधारण श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की जा रही है। वहीं, 04715/04716 बीकानेर-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा में बीकानेर से 7 से 28 फरवरी, जबकि साईनगर शिर्डी से 8 फरवरी से 1 मार्च तक 1 थर्ड एसी व 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की जा रही है। 04717/04718 हिसार-तिरूपति स्पेशल रेलसेवा में हिसार से 7 से 28 फरवरी तक एवं तिरूपति से 9 फरवरी से 2 मार्च तक 1 थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढोतरी की जा रही है।