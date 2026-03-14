Rajasthan: टायर फटते ही पलटा गैस सिलेंडरों से भरा मिनी ट्रक,145 सिलेंडर हाइवे पर बिखरे, मचा हड़कंप

किशनगढ़ (अजमेर)। एनएच-48 स्थित पुराने टोल नाके के पास शनिवार को घरेलू गैस सिलेंडरों से भरे एक मिनी ट्रक का टायर फटने के बाद पलटने से हाइवे पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद करीब 145 घरेलू गैस सिलेंडर सड़क पर बिखर गए, इससे हाइवे पर यातायात बाधित हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अन्य वाहन चालकों की मदद से सिलेंडरों को हटाकर करीब आधे घंटे बाद यातायात सुचारू कराया गया।