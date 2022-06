Rajasthan Board 5th, 8th Results 2022: 5वीं और 8वीं का परिणाम थोड़ी देर में शिक्षामंत्री उदयपुर से करेंगे जारी, यहाँ देखें परिणाम

राजस्थान बोर्ड के 5 वीं और 8वीं के परिणाम (RBSE 5th and 8th Result today) आज जारी होने जा रहे हैं। परिणाम आज उदयपुर से ऑनलाइन जारी होंगे। शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने खुद ट्वीट से ये जानकारी दी है।

जयपुर Updated: June 08, 2022 09:05:10 am

राजस्थान के पांचवीं और आठवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज 8 जून (5th and 8th Board Result today at 11 am) बुधवार को सुबह 11 बजे जारी किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें, शिक्षा मंत्री राज्य सभा चुनाव के चलते उदयपुर के एक होटल में कांग्रेस विधायकों के साथ बाड़ाबंदी में है। ऐसे में वहीं से (B D Kalla from Udaipur will release online) ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। गौरतलब है कि पहले ये परीक्षा परिणाम 25 मई को जारी होने वाले थे जिन्हें टाल दिया गया था।

आज 11 बजे RBSE के 5 वीं और 8वीं के परिणाम उदयपुर से ऑनलाइन होंगे जारी ।

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया है कि , 'कक्षा 8 के 12.63 लाख और कक्षा 5 के 14.53 लाख परीक्षार्थियों का परिणाम 8 जून, 2022 को सुबह 11 बजे डिजिटल रूप से घोषित किया जाएगा। सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। पांचवीं का परिणाम रहेगा 100 प्रतिशत और 8वीं दिया जाएगा फिर से मौका शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षा परिणाम जारी कराने के लिए मंगलवार को उदयपुर रवाना हो गए हैं। प्रदेश में पांचवीं बोर्ड परीक्षा में 12.63 लाख तथा आठवीं बोर्ड परीक्षा में 14.53 लाख विद्यार्थी शामिल हुए है। जानकारी के अनुसार पांचवीं कक्षा का परिणाम शत-प्रतिशत रहेगा। जबकि आठवीं कक्षा में तय अंकों से कम अंक लाने वाले छात्र को फिर से परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की है। कक्षा-8 के 12.63 लाख परीक्षार्थियों एवं कक्षा-5 के 14.53 लाख परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 8 जून 2022 को प्रातः 11.00 बजे डिजिटल माध्यम से घोषित किया जायेगा।

समस्त छात्र-छात्राओं को मेरी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद।@rbseboard @rajeduofficial @INCRajasthan @RajCMO — Dr. Bulaki Das Kalla (@DrBDKallaINC) June 7, 2022 12 वीं के आ चुके हैं परिणाम, 10वीं के शेष बता दें कि राजस्थान बोर्ड ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 1 जून को बोर्ड ने सबसे पहले कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट घोषित किया था, जिसके बाद 6 जून को आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब लाखों छात्र राजस्थान बोर्ड 10वीं के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह करें चेक राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

अब होमपेज पर आपको राजस्थान बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा, जहां आपको क्लिक करना है।

अब यहां आप रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे

यहाँ आप परिणाम का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

