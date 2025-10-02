दीपावली से पहले राजस्थान को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, MP से इस टाइगर रिजर्व में आएंगे बाघ

दूरी अधिक होने से बाघों को हेलीकॉप्टर से मुकुन्दरा व रामगढ़ में शिफ्ट किया जाएगा। वन विभाग ने रामगढ़ में बजाल्या ग्रासलैंड को हेलीपेड बनाने के लिए चुना है जहां से बाघों को कुछ दिन शॉफ्ट एनक्लोजर में रखा जाएगा तथा बाद में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। बाघों के इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की तैयारियों का जायजा लेने विगत दिनों राज्य के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजेश गुप्ता बूंदी का दौरा कर चुके है।