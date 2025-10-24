राहत: एक नवम्बर से शुरू होगी मूंग और मूंगफली की खरीद

जिले में समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसान आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, जमाबंदी आदि दस्तावेजों के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। अच्छी बात है कि किसान खुद के मोबाइल के जरिए या ईमित्र के जरिए भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे।सहकारिता विभाग के अनुसार खरीद केवल उन्हीं फसलों की होगी जो गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेंगी। गुणवत्ता के लिए संबंधित फसल में नमी, मिट्टी या अन्य पदार्थ, कीटग्रस्त दाने सहित अन्य मानक तय किए गए हैं।