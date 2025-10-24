राहत: एक नवम्बर से शुरू होगी मूंग और मूंगफली की खरीद

सीकर. जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है कि जिले में एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने इसके लिए क्रय-विक्रय सहकारी समितियों पर खरीद केन्द्र बनाए हैं। इन खरीद केन्द्रों पर खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
राजफेड के जरिए होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य आठ हजार 768 रुपए और मूंगफली का सात हजार 263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने से बारिश से नुकसान की मार झेल चुके किसानों को आर्थिक रूप से फायदा होगा। गौरतलब है कि समर्थन मूल्य पर खरीद होने से जिले में हजारों किसान इस दायरे में अपनी उपज बेच सकेंगे।
समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए जिले में 15 केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी समिति, पंचायत समिति धोद, ग्राम सेवा सहकारी समिति गोठड़ा भूकरान, लक्ष्मणगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति, दांतारामगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति, पलसाना कृषि उपज मंडी, फतेहपुर, खंडेला, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना क्रय विक्रय सहकारी समिति को केंद्र बनाया गया है। नाथूसर, गढ़टकनेत, सिहोडी़, कंचनपुर, भारणी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर भी खरीद की जाएगी।
जिले में समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसान आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक, पासबुक, जमाबंदी आदि दस्तावेजों के लिए पंजीयन करवा सकेंगे। अच्छी बात है कि किसान खुद के मोबाइल के जरिए या ईमित्र के जरिए भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे।सहकारिता विभाग के अनुसार खरीद केवल उन्हीं फसलों की होगी जो गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेंगी। गुणवत्ता के लिए संबंधित फसल में नमी, मिट्टी या अन्य पदार्थ, कीटग्रस्त दाने सहित अन्य मानक तय किए गए हैं।
समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुका है। बारिश के कारण गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण इस बार किसानों को फसल की सफाई और सुखाने पर विशेष ध्यान देना होगा। गुणवत्ता मानक पूरे करने पर एमएसपी की खरीद में कोई परेशानी नहीं आएगी।
महेंद्रपाल सिंह, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर
