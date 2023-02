अब राजस्थान में चलती बाइक पर 'बेशर्म इश्क' का नजारा, जिसने भी देखा, हुआ हैरान

Submitted by:

जयपुरPublished: Feb 08, 2023 10:52:34 am

लखनऊ और छत्तीसगढ़ में बाइक पर रोमांस के वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान के अजमेर से ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

Romance on moving bikes in Ajmer. Viral video on social media.