वैज्ञानिकों ने पहचान किया वो ‘मोड़’ जब शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है

जयपुर। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सिर्फ चेहरे पर झुर्रियों या बालों के सफेद होने से नहीं, बल्कि हमारे शरीर के उन प्रोटीनों में होती है जो अंगों और ऊतकों को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन उम्र के साथ बढ़ते, घटते और बदलते रहते हैं, जिससे अंगों का काम और हमारी सेहत प्रभावित होती है।