खुशियों के पल बांटना हो सकता है लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डेविस की डॉ. टोमिको योनेडा बताती हैं कि पहले भी कई शोधों में यह पाया गया है कि खुशी, प्यार और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाएँ सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं और लंबी उम्र से भी जुड़ी हैं। लेकिन ज़्यादातर शोध लोगों की भावनाओं को अकेलेपन में देखते हैं। डॉ. योनेडा कहती हैं, “असल ज़िंदगी में हमारी सबसे गहरी सकारात्मक भावनाएँ तब होती हैं जब हम किसी और के साथ जुड़ते हैं।”