खुशियों के पल बांटना हो सकता है लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक नए अध्ययन के अनुसार, वे बुज़ुर्ग जो अपने साथी के साथ खुशहाल पल साझा करते हैं, उनके शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर कम होता है — यह वही हार्मोन है जो तनाव से जुड़ा होता है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shalini Agarwal

Nov 02, 2025

जयपुर। एक मुस्कान सिर्फ किसी का दिन नहीं रोशन करती, जब वह किसी के साथ बांटी जाती है, तो शरीर को भी ठीक कर सकती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक नए अध्ययन के अनुसार, वे बुज़ुर्ग जो अपने साथी के साथ खुशहाल पल साझा करते हैं, उनके शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर कम होता है — यह वही हार्मोन है जो तनाव से जुड़ा होता है।

इससे पता चलता है कि अपने साथी के साथ खुशी बांटना शरीर को शांत और संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है।

साझा भावनाएं क्यों जरूरी हैं

कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, डेविस की डॉ. टोमिको योनेडा बताती हैं कि पहले भी कई शोधों में यह पाया गया है कि खुशी, प्यार और उत्साह जैसी सकारात्मक भावनाएँ सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं और लंबी उम्र से भी जुड़ी हैं। लेकिन ज़्यादातर शोध लोगों की भावनाओं को अकेलेपन में देखते हैं। डॉ. योनेडा कहती हैं, “असल ज़िंदगी में हमारी सबसे गहरी सकारात्मक भावनाएँ तब होती हैं जब हम किसी और के साथ जुड़ते हैं।”

उनकी टीम जानना चाहती थी कि बुज़ुर्ग जोड़े अपने रोज़मर्रा के जीवन में कितनी बार ऐसे खुशी के पल साझा करते हैं — और क्या यह शरीर पर कोई असर डालते हैं।

यह शोध दिखाता है कि खुशी शायद ही अकेले होती है — जब दो लोग एक साथ खुश होते हैं, तो यह उनके शरीर के अंदर तक सकारात्मक असर डाल सकती है।

खुशियों के पल और कोर्टिसोल का संबंध

डॉ. योनेडा की टीम ने कनाडा और जर्मनी के 642 बुज़ुर्गों (321 जोड़ों) पर अध्ययन किया, जिनकी उम्र 56 से 89 वर्ष के बीच थी।

एक हफ़्ते तक प्रतिभागियों ने दिन में कई बार छोटे सर्वे भरे — उन्होंने बताया कि वे कितने खुश, शांत या उत्साहित महसूस कर रहे थे।
हर सर्वे के बाद उन्होंने लार (saliva) का सैंपल दिया — दिन में 5 से 7 बार, जिससे 23,000 से ज़्यादा नमूने मिले।

नतीजे हैरान करने वाले थे — जब दोनों साथी एक ही समय पर सकारात्मक भावनाएँ महसूस करते थे, तो उनके कोर्टिसोल स्तर कम हो जाते थे।

यह सिर्फ़ संयोग नहीं था — साझा खुशी का शरीर में जैविक असर देखा गया।
यह असर उम्र, दवाइयों या प्राकृतिक हार्मोन बदलावों को ध्यान में रखने के बाद भी बना रहा।

जब खुशी साथ मिलकर काम करती है

डॉ. योनेडा बताती हैं, “साथ में खुशी महसूस करने में कुछ खास ताकत होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असर देर तक रहता है।”

जो जोड़े दिन में एक साथ अच्छा महसूस करते थे, उनका तनाव स्तर दिन के बाकी समय में भी कम रहा।
यह दर्शाता है कि साझा सकारात्मक भावनाएं शरीर को लंबे समय तक शांत रख सकती हैं।

यह असर केवल लंबे रिश्तों में नहीं दिखा — छोटे, हल्के पल भी पर्याप्त थे:
एक हँसी, खुशी भरी नज़र, या गर्व का छोटा पल भी फर्क डालता है।

हर जोड़े के पल की अहमियत

लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ़ “खुशहाल” जोड़ों को इसका फायदा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था।
यह असर उन जोड़ों में भी देखा गया जिनके रिश्ते पूरी तरह संतोषजनक नहीं थे।

मतलब, थोड़ी दूरी या तनाव होने पर भी अगर कभी-कभार खुशियों के पल साझा किए जाएँ, तो शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है।

साझा खुशी किसी गहरी रोमांटिक संतुष्टि पर निर्भर नहीं करती — यह बस दो लोगों के बीच भावनात्मक मेल पर आधारित होती है।
रोज़मर्रा के छोटे पल — साथ खाना बनाना, पुरानी याद पर हँसना, या पसंदीदा शो देखना — शरीर को तनाव से बचा सकते हैं।

खुशी सबको जोड़ती है

डॉ. योनेडा अब यह भी जानना चाहती हैं कि क्या ऐसी साझा सकारात्मक भावनाएँ दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के बीच भी यही असर दिखा सकती हैं।

वह कहती हैं, “यह शोध ‘पॉज़िटिविटी रेज़ोनेंस थ्योरी’ पर आधारित है — जो बताती है कि जब दो लोग एक साथ सकारात्मक भावनाएँ और जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह उनकी भावनात्मक और शारीरिक सेहत को मज़बूत बनाता है।”

यह केवल प्रेमी जोड़ों तक सीमित नहीं — कोई भी दो लोग जब खुशी बाँटते हैं, तो यह असर हो सकता है।
यह विचार अगर आगे सिद्ध होता है, तो यह मानसिक स्वास्थ्य और उम्र बढ़ने की सोच को बदल सकता है।

एक मुस्कान, हल्की बातचीत, या किसी अजनबी के साथ साझा हँसी भी हमारे तनाव स्तर को प्रभावित कर सकती है।

खुश रहना, जुड़ाव रखना

आमतौर पर विज्ञान इस पर ध्यान देता है कि शरीर में क्या गड़बड़ होती है —
लेकिन यह शोध बताता है कि क्या ठीक हो सकता है, और कैसे रिश्ते इसमें मदद करते हैं।

यह याद दिलाता है कि सेहत सिर्फ़ खानपान, नींद या व्यायाम पर नहीं — बल्कि दूसरों के साथ बनाए गए गर्मजोशी भरे रिश्तों पर भी निर्भर करती है।

बुज़ुर्गों के लिए यह उम्मीद की बात है — उन्हें अपनी सेहत के लिए जटिल उपायों की ज़रूरत नहीं,
कभी-कभी बस प्यार भरे छोटे पल ही काफी होते हैं।

खुशियाँ बाँटना सिर्फ़ मन को नहीं, शरीर को भी शांत करता है।
यह सिर्फ़ भावनात्मक नहीं — वैज्ञानिक रूप से भी सच है।
और शायद, यही “दिल से जवान” रहने का असली रहस्य है।

यह अध्ययन “जर्नल ऑफ़ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी” में प्रकाशित हुआ है।

Updated on:

02 Nov 2025 09:24 pm

Published on:

02 Nov 2025 09:23 pm

Hindi News / Special / खुशियों के पल बांटना हो सकता है लंबी और स्वस्थ जिंदगी की कुंजी

खास खबर

