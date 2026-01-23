23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Churu News : बसंत पंचमी से फिर गूंजेंगी शहनाई, विवाह सहित होंगे मांगलिक कार्य

पंडित दिनेश मिश्रा के अनुसार बसंत पंचमी के मौके पर शादी विवाह में बंधने वाले जोड़े एक दूसरे के हमसर बनने के लिए शुक्रवार को अबूझ मुहूर्त में 7 फेरे लेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

चूरू

image

Jameel Ahmed Khan

Jan 23, 2026

Sikar Marriage Controversy

Sikar Marriage Controversy (Patrika File Photo)

चूरू. बसंत पंचमी से एक बार फिर अंचल में शहनाईयां गूंजेगी और विवाह सहित मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। पण्डितों के अनुसार शादी विवाह सहित सभी प्रकार के मांगलिक आयोजनों के लिए शुक्रवार को बसंत पंचमी सबसे बड़ा अबूझ मुर्हूत रहेगा। युवा-युवतियों के गृहस्थ आश्रम प्रवेश के लिए जिन घरों में वैवाहिक आयोजन है वहां मांगलिक गीत गूंजने लगे है। बस-कार, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, टैंट, हलवाई और बैंड बाजे आदि बुक हो चुके हैं।

पंडित दिनेश मिश्रा के अनुसार बसंत पंचमी के मौके पर शादी विवाह में बंधने वाले जोड़े एक दूसरे के हमसर बनने के लिए शुक्रवार को अबूझ मुहूर्त में 7 फेरे लेंगे। शेष लग्निक विवाह मुहूर्त 4 फरवरी से विधिवत रूप से शुरू होंगे। बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त को लेकर थळी अंचल में होनेवाली शादियों की आवश्यक तैयारियों को आयोजकों ने अंतिम रूप दे दिया है।

4 फरवरी से शुरू होंगे मांगलिक कार्य

पंडित मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में शुक्र तारा अस्त होने से मांगलिक कार्यों की विधिवत शुरुआत अगले महीने फरवरी से होगी। फरवरी और मार्च माह में कुल 10 दिन ही ऐसे होंगे, जिन्हें विवाह मुहूर्त के रूप में माना गया है। इन्हीं दिनों में शादी-विवाह, गृह प्रवेश और अन्य संस्कार करवाएं जा सकेंगे। 4,6,10,19, 20 फरवरी तथा 9,10 एवं 11 मार्च श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Jan 2026 12:24 pm

Published on:

23 Jan 2026 12:23 pm

Hindi News / Special / Churu News : बसंत पंचमी से फिर गूंजेंगी शहनाई, विवाह सहित होंगे मांगलिक कार्य

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

अब्बलगेरे पंचायत में स्वच्छता व सुविधाओं की समीक्षा

Review of sanitation and facilities in Abbalagere Panchayat.
समाचार

Republic Day 2026: जानें जयपुर में कहां मना था पहला गणतंत्र दिवस, सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था झंडारोहण

Old Jaipur Image
जयपुर

क्या होती है Open Jail, क्यों नहीं होती सलाखें, मिलती हैं खास सुविधाएं… यहां बंद 5 मर्डर करने वाले से शादी कर रही खूंखार कातिल प्रिया सेठ

जयपुर

दिव्यांग बच्चों से मुंह मोड़ते स्कूल: अभिभावकों पर स्कूल बदलने का दबाव, तो कहीं ऑटिज्म बच्चों को एडमिशन से इनकार

जयपुर

बेलगावी में बिना भवन के 37 सरकारी स्कूल

37 government schools in Belagavi lack proper buildings
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.