Churu News : बसंत पंचमी से फिर गूंजेंगी शहनाई, विवाह सहित होंगे मांगलिक कार्य

चूरू. बसंत पंचमी से एक बार फिर अंचल में शहनाईयां गूंजेगी और विवाह सहित मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। पण्डितों के अनुसार शादी विवाह सहित सभी प्रकार के मांगलिक आयोजनों के लिए शुक्रवार को बसंत पंचमी सबसे बड़ा अबूझ मुर्हूत रहेगा। युवा-युवतियों के गृहस्थ आश्रम प्रवेश के लिए जिन घरों में वैवाहिक आयोजन है वहां मांगलिक गीत गूंजने लगे है। बस-कार, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, टैंट, हलवाई और बैंड बाजे आदि बुक हो चुके हैं।