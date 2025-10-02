सरल आदतें आपके दिमाग को तेज बनाए रख सकती हैं और उसके बूढ़े होने की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं

इस अध्ययन में ज्यादातर लोग मध्यम या ज्यादा उम्र के थे और उन्हें घुटनों में लगातार दर्द था या उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा था। उनसे नींद, तनाव, धूम्रपान, वजन, आशावाद और सामाजिक सहयोग जैसी आदतों के बारे में पूछा गया। इन आधारों पर जोखिम और सुरक्षा अंक दिए गए।