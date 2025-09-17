सोने की स्थिति से सीधे जुड़ा है दिल और पेट का स्वास्थ्य

जयपुर। अक्सर हम नींद की गुणवत्ता को सिर्फ़ घंटों के आधार पर आंकते हैं। लेकिन शोध बताते हैं कि आप किस करवट सोते हैं, यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अहम है, खासकर दिल और पेट के लिए। शरीर की स्थिति से भोजन नली में एसिड का रास्ता बदलता है, फेफड़ों और डायाफ्राम की गति प्रभावित होती है और तंत्रिका तंत्र का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। यानी सोने के ढंग में छोटे-छोटे बदलाव आराम और स्वास्थ्य, दोनों में सुधार ला सकते हैं।