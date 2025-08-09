स्मार्टवॉच तनाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाती: शोध

अध्ययन के लेखक ईको फ्रीड ने कहा – “स्मार्टवॉच और खुद बताए गए तनाव स्कोर का संबंध लगभग शून्य था।” उन्होंने बताया कि ऐसा होना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि घड़ी दिल की धड़कन मापती है, और दिल की धड़कन सिर्फ तनाव से नहीं, बल्कि खुशी, उत्साह या यौन उत्तेजना से भी तेज हो सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि उनकी स्मार्ट वॉच ने उन्हें ‘तनावग्रस्त’ दिखाया, जबकि वे जिम में वर्कआउट कर रहे थे या शादी में किसी पुराने दोस्त से उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। फ्रीड के मुताबिक, यह नतीजे यह सवाल उठाते हैं कि पहनने योग्य डिवाइस (wearables) हमें मानसिक स्थिति के बारे में क्या बता सकती हैं और क्या नहीं। उन्होंने कहा – “सावधान रहें, अपनी स्मार्टवॉच के आंकड़ों पर पूरी तरह न जिएं। ये उपभोक्ता उपकरण हैं, मेडिकल डिवाइस नहीं।”