कुछ ताकतें भारतीय संविधान को ही कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं : सुदर्शन रेड्डी

रेड्डी ने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि इसकी नींव 1971 में पड़ी थी। उन्होंने कहा, तब मैंने संविधान के तहत राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली थी। तब से जो यात्रा शुरू हुई, वह आज भी इसके मूल्यों को बनाए रखने की मेरी आजीवन प्रतिबद्धता बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, "उपराष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक है, जिसे बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। अपनी पूरी यात्रा में, मैंने ईमानदारी, निष्ठा और गरिमा के साथ सेवा की है और मैं उपराष्ट्रपति चुने जाने पर इन सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लेता हूं।"