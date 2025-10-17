Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

रंजिश को लेकर जला दी बस, कर दिया 20 लाख का नुकसान

कोतवाली पुलिस ने चार दिन पहले शहर के शाहाबाद रोड पर एक बस जलाने की घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संगीन वारदात को निजी बस ऑपरेटरों में आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था।

2 min read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 17, 2025

बारां. निजी बस जलाने के आरोप में गिरफ्तार युवक।

चुनाव को देखते हुए पुलिस सख्त, एसपी ने अपराधियों को नहीं बख्शने के दिए निर्देश

बारां. कोतवाली पुलिस ने चार दिन पहले शहर के शाहाबाद रोड पर एक बस जलाने की घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संगीन वारदात को निजी बस ऑपरेटरों में आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक बस ऑपरेटर के रिश्तेदार ने उसके दो दोस्तों के साथ वारदात की। षडय़ंत्र में निजी बस का ऑपरेटर भी शामिल था। फिलहाल वह फरार है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि शाहाबाद रोड मोटर मार्केट में फरियादी मोहम्मद तबरेज की बस को अज्ञात लोगों ने जला दिया था। इस मामले में संजय वैष्णव उर्फ गोविन्दा व उसके रिश्तेदार हेमन्त वैष्णव, देवा, जीतेन्द्र उर्फ जीतू व अभिषेक के खिलाफ षडयंत्र रचकर बस जलाकर करीब 20 लाख रुपए का नुकसान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। अन्ता में उप चुनाव के दौरान इस तरह की घटना को गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान को सख्त निर्देश दिए गए। इस पर उनकी टीम ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व तकनीकी सहायता से संदिग्ध जितेन्द्र उर्फ जीतू कुशवाह (22) निवासी गीगचा रोड नाहरगढ़ तथा किला रोड नाहरगढ़ निवासी हेमराज उर्फ हेमन्त वैष्णव (26) व देवकीनन्दन उर्फ देवा कुशवाह (30) को डिटेन कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा हैड कांस्टेबल अमरचन्द, पवन कुमार, हरिनारायण, हरीश भाटी व राजेन्द्र कुमार आदि शामिल थे।

यह थी रंजिश

सूत्रों ने बताया कि निजी बस ऑपरेटर संजय वैष्णव गोविन्दा और फरियादी की बस एक ही ट्रेवल्स कंपनी में चलती थी। वर्ष 2021 में दोनों अलग हो गए। प्रतिस्पर्धा हुई तो वैसे दोनों को घाटा हुआ, लेकिन संजय को अधिक घाटा हुआ। इसी बात की रंजिश को लेकर संजय ने उसके साले नाहरगढ़ निवासी हेमराज उर्फ हेमन्त वैष्णव (26) को बताया। हेमन्त ने उसके दो दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। तीनों ने बाइक से पेट्रोल निकाला तथा बस में फैंककर आग लगा दी और नाहरगढ़ चले गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सुराग हाथ लग गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / रंजिश को लेकर जला दी बस, कर दिया 20 लाख का नुकसान

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टिकट मिलने पर हुए भावुक, गले लगकर फफक उठे मोरपाल

भाजपा की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मोरपाल सुमन इतने भावुक हो गए कि वे भाजपा जिला उपाध्यक्ष से गले से लिपटकर फफक उठे।
बारां

आज ग्राहक ही कुबेर, बरसाएंगे धन, खरीदारी से महापर्व की शुरूआत

पांच दिवसीय दीपावली महापर्व के तहत शनिवार को जिलेभर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस पर सर्राफा बाजार समेत वाहन एवं अन्य बाजारों में ग्राहकी का खासा बूम रहेगा।
बारां

अंता उपचुनाव: डोटासरा का सख्त संदेश- ‘काम करो, जगह पाओ, नहीं तो छुट्टी’; इस बयान के क्या हैं मायने?

Govind Singh Dotasara
बारां

अंता उपचुनाव: कौन हैं मोरपाल सुमन? जिन्हें BJP ने बनाया उम्मीदवार, टिकट से पहले हुए थे ठगी का शिकार

Morpal Suman
राजनीति

अंता विधानसभा उपचुनाव: BJP ने प्रधान मोरपाल सुमन को बनाया उम्मीदवार, कांग्रेस से भाया को मिल चुका टिकट

Morpal Suman
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.