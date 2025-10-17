रंजिश को लेकर जला दी बस, कर दिया 20 लाख का नुकसान

बारां. निजी बस जलाने के आरोप में गिरफ्तार युवक।
चुनाव को देखते हुए पुलिस सख्त, एसपी ने अपराधियों को नहीं बख्शने के दिए निर्देश
बारां. कोतवाली पुलिस ने चार दिन पहले शहर के शाहाबाद रोड पर एक बस जलाने की घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संगीन वारदात को निजी बस ऑपरेटरों में आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक बस ऑपरेटर के रिश्तेदार ने उसके दो दोस्तों के साथ वारदात की। षडय़ंत्र में निजी बस का ऑपरेटर भी शामिल था। फिलहाल वह फरार है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि शाहाबाद रोड मोटर मार्केट में फरियादी मोहम्मद तबरेज की बस को अज्ञात लोगों ने जला दिया था। इस मामले में संजय वैष्णव उर्फ गोविन्दा व उसके रिश्तेदार हेमन्त वैष्णव, देवा, जीतेन्द्र उर्फ जीतू व अभिषेक के खिलाफ षडयंत्र रचकर बस जलाकर करीब 20 लाख रुपए का नुकसान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। अन्ता में उप चुनाव के दौरान इस तरह की घटना को गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान को सख्त निर्देश दिए गए। इस पर उनकी टीम ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व तकनीकी सहायता से संदिग्ध जितेन्द्र उर्फ जीतू कुशवाह (22) निवासी गीगचा रोड नाहरगढ़ तथा किला रोड नाहरगढ़ निवासी हेमराज उर्फ हेमन्त वैष्णव (26) व देवकीनन्दन उर्फ देवा कुशवाह (30) को डिटेन कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा हैड कांस्टेबल अमरचन्द, पवन कुमार, हरिनारायण, हरीश भाटी व राजेन्द्र कुमार आदि शामिल थे।
यह थी रंजिश
सूत्रों ने बताया कि निजी बस ऑपरेटर संजय वैष्णव गोविन्दा और फरियादी की बस एक ही ट्रेवल्स कंपनी में चलती थी। वर्ष 2021 में दोनों अलग हो गए। प्रतिस्पर्धा हुई तो वैसे दोनों को घाटा हुआ, लेकिन संजय को अधिक घाटा हुआ। इसी बात की रंजिश को लेकर संजय ने उसके साले नाहरगढ़ निवासी हेमराज उर्फ हेमन्त वैष्णव (26) को बताया। हेमन्त ने उसके दो दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। तीनों ने बाइक से पेट्रोल निकाला तथा बस में फैंककर आग लगा दी और नाहरगढ़ चले गए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सुराग हाथ लग गए।
