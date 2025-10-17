रंजिश को लेकर जला दी बस, कर दिया 20 लाख का नुकसान

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि शाहाबाद रोड मोटर मार्केट में फरियादी मोहम्मद तबरेज की बस को अज्ञात लोगों ने जला दिया था। इस मामले में संजय वैष्णव उर्फ गोविन्दा व उसके रिश्तेदार हेमन्त वैष्णव, देवा, जीतेन्द्र उर्फ जीतू व अभिषेक के खिलाफ षडयंत्र रचकर बस जलाकर करीब 20 लाख रुपए का नुकसान करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। अन्ता में उप चुनाव के दौरान इस तरह की घटना को गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान को सख्त निर्देश दिए गए। इस पर उनकी टीम ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व तकनीकी सहायता से संदिग्ध जितेन्द्र उर्फ जीतू कुशवाह (22) निवासी गीगचा रोड नाहरगढ़ तथा किला रोड नाहरगढ़ निवासी हेमराज उर्फ हेमन्त वैष्णव (26) व देवकीनन्दन उर्फ देवा कुशवाह (30) को डिटेन कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। टीम में कोतवाली प्रभारी चौहान के अलावा हैड कांस्टेबल अमरचन्द, पवन कुमार, हरिनारायण, हरीश भाटी व राजेन्द्र कुमार आदि शामिल थे।