झुंझुनूं की सड़कों पर मौत का साया: डेढ़ दर्जन ब्लैक स्पॉट बन गए जानलेवा जाल

झुंझुनूं जिले की सड़कों पर हर मोड़ पर मौत घात लगाए बैठी है। पिछले कुछ महीनों में यहां हुए सड़क हादसों ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। प्रशासनिक लापरवाही ऐसी कि सवाल उठता है — आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार? जिले के ब्लैक स्पॉट अब ब्लड स्पॉट में बदल चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि झुंझुनूं में करीब डेढ़ दर्जन ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, मगर सुधार का बजट सिर्फ तीन पर मिला है। बाकी जगहों पर हादसे रोज़ाना ज़िंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। सरकार ने हाल ही में तीन ब्लैक स्पॉट्स के लिए कुल 3.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, और ये तीनों उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इनमें स्टेट हाइवे 37 पर कॉलेज बस स्टैंड बड़ागांव के लिए 1.55 करोड़ रुपए, जमात उदयपुरवाटी के लिए 1.20 करोड़ रुपए और झड़ाया नगर के लिए 1.10 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। लेकिन सवाल वही है — बाकी खतरनाक जगहों पर कब सुधरेगा हालात?