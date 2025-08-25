Patrika LogoSwitch to English

टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पुरुषों और महिलाओं को अलग तरीके से करती है प्रभावित

स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि कम उम्र के पुरुष जिनमें टाइप 2 डायबिटीज है, उनका मृत्यु दर और हृदय रोग का परिणाम टाइप 1 डायबिटीज वाले पुरुषों की तुलना में खराब होता है। वहीं, सभी उम्र की महिलाओं में लगभग सभी परिणाम टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए टाइप 2 की तुलना में खराब पाए गए।

जयपुर

Shalini Agarwal

Aug 25, 2025

जयपुर। एक अध्ययन के अनुसार, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही हृदय रोग और मृत्यु के जोखिम को बढ़ाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग होता है। विश्व स्तर पर हृदय संबंधी रोग (CVD) मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है, और टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग सामान्य आबादी की तुलना में अधिक जोखिम में रहते हैं।स्वीडन के उप्साला विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि कम उम्र के पुरुष जिनमें टाइप 2 डायबिटीज है, उनका मृत्यु दर और हृदय रोग का परिणाम टाइप 1 डायबिटीज वाले पुरुषों की तुलना में खराब होता है। वहीं, सभी उम्र की महिलाओं में लगभग सभी परिणाम टाइप 1 डायबिटीज के लिए टाइप 2 की तुलना में खराब पाए गए। डॉ. वागिया पात्सौकाकी ने बताया, "टाइप 1 डायबिटीज वाली महिलाएं अक्सर कम उम्र में इस रोग से प्रभावित होती हैं, इसलिए उन्हें लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवनभर हृदय और रक्त वाहिकाओं की समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, महिलाओं में आमतौर पर हृदय रोग से कुछ प्राकृतिक सुरक्षा होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में यह सुरक्षा कमजोर हो सकती है, और उन्हें पुरुषों की तुलना में हृदय रोग के लिए कम आक्रामक उपचार मिल सकता है।" उन्होंने आगे कहा, "इसके विपरीत, कम उम्र के पुरुष जिनमें टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप और अस्वस्थ जीवनशैली जैसे अधिक जोखिम कारक होते हैं। उनकी डायबिटीज अक्सर अधिक गंभीर होती है और कई बार देर से निदान होता है, जिससे शुरुआती परिणाम खराब होते हैं। जबकि महिलाओं में सामान्यतः कुछ सुरक्षा होती है, टाइप 1 में यह सुरक्षा कमजोर हो जाती है, संभवतः लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा के संपर्क के कारण।" अध्ययन में 18 से 84 वर्ष की उम्र के 404,026 डायबिटीज़ मरीज शामिल थे, जिनमें से 38,351 टाइप 1 और 365,675 टाइप 2 डायबिटीज के मरीज थे। कुल मिलाकर 233,858 पुरुष और 170,168 महिलाएं थीं। 50 वर्ष से कम उम्र के टाइप 2 पुरुषों में सभी प्रकार के हृदय रोग का जोखिम 51 प्रतिशत अधिक, हृदय आघात का जोखिम 2.4 गुना और हृदय विफलता का जोखिम 2.2 गुना अधिक पाया गया, टाइप 1 पुरुषों की तुलना में। हालांकि, सभी उम्र की महिलाओं में टाइप 2 के लिए हृदय संबंधी मृत्यु दर 34 प्रतिशत कम और सभी कारणों से मृत्यु दर 19 प्रतिशत कम पाई गई, विशेषकर 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में। ये निष्कर्ष आगामी यूरोपीय डायबिटीज अध्ययन संघ (EASD) की वार्षिक बैठक में ऑस्ट्रिया के वियना में प्रस्तुत किए जाएंगे।

Aug 25, 2025

