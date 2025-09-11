राजपुर गांव में फैला वायरल, डेंगू से महिला की मौत, मृतक की बेटी और पति भी बीमार

मृतक सरोज के पति अनिल मेहता ने बताया कि उसका इलाज केलवाड़ा के निजी अस्पताल मे चल रहा था। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो 7 सितम्बर को उसकी जांच बारां में करवाई गई। जांच में पता लगा कि सरोज को डेंगू है इसके। बाद 8 सितम्बर को उसे कोटा रेफर कर दिया गया। महिला तीन दिन तक कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती रही। 11 सितम्बर शाम 4 बजे महिला की मौत हो गई। मृतका की लडक़ी और पति भी डेंगू से गस्त हैं। ग्रामीण अरविन्द मेहता, चंद्रशेखर गुप्ता, संजय बंसल, मुकेश मेहता, रवि सोनी ने बताया कि गांव में वायरल फैल रहा है। हर-घर में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जांच के लिए ग्रामीणों को समरानियां या केलवाड़ा के अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। अस्पताल खुलने का भी समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक है। आपातकालीन स्थिति में मरीज को बाहर ले जाना पड़ता है।