तेजी से अच्छी नींद चाहते हैं? जानिए कौन-से खाद्य पदार्थ देते हैं शरीर को आराम

फ्रेश फूड से नींद में सुधार का सबूत

इस अध्ययन में स्वस्थ युवाओं को शामिल किया गया। उन्होंने एक ऐप में अपने दिनभर के खाने की जानकारी दर्ज की और हाथ में लगाए सेंसर से नींद पर नज़र रखी गई। सेंसर “स्लीप फ्रेगमेंटेशन” यानी नींद टूटने की दर को मापते थे।

जिन लोगों ने रोज़ाना पांच कप फल और सब्ज़ियां (CDC की सिफारिश के अनुसार) खाईं, उन्हें उन लोगों की तुलना में 16 प्रतिशत बेहतर नींद मिली जिन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। डॉ. तसाली ने कहा, “16 प्रतिशत का फर्क बहुत बड़ा है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि सिर्फ 24 घंटे में इतना सुधार देखा जा सकता है।” इसका सीधा मतलब है — नींद सुधारने के लिए किसी कठिन डाइट या महंगे उपाय की जरूरत नहीं। बस दिन में ताज़ा फल-सब्ज़ियां बढ़ा दें।