तेजी से अच्छी नींद चाहते हैं? जानिए कौन-से खाद्य पदार्थ देते हैं शरीर को आराम

फलों और सब्ज़ियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को थकान और तनाव से बचाते हैं। साबुत अनाज धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे रातभर शुगर लेवल संतुलित रहता है और दिमाग शांत रहता है।

3 min read
जयपुर

image

Shalini Agarwal

Oct 27, 2025


जयपुर। ज्यादातर लोग सोने के लिए कई उपाय आज़मा चुके हैं — कोई सफेद शोर (white noise) सुनता है, कोई भेड़ें गिनता है, तो कोई भारी कंबल खरीदता है। फिर भी गहरी नींद मिलना आसान नहीं होता।

नींद की कमी सिर्फ सुबह को थका देने वाली नहीं होती, यह धीरे-धीरे सेहत, याददाश्त, मूड और रिश्तों पर भी असर डालती है।

अब वैज्ञानिकों ने इसका एक आसान उपाय बताया है — आपकी अगली अच्छी नींद इस बात पर निर्भर हो सकती है कि आपने दिन में क्या खाया।

फलों-सब्ज़ियों से नींद में सुधार
शिकागो यूनिवर्सिटी मेडिसिन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि दिन में अधिक फल और सब्ज़ियां खाने से उसी रात नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है।

यूशिकागो स्लीप सेंटर की निदेशक डॉ. एसरा तसाली ने कहा,
“आहार में बदलाव नींद सुधारने का एक स्वाभाविक और कम खर्चीला तरीका हो सकता है। यह अध्ययन सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ता है।”

भोजन और नींद का गहरा रिश्ता
पहले यह साबित हो चुका है कि नींद की कमी से लोग जंक फूड की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं — तैलीय और मीठी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह भी समझना शुरू किया है कि खाना नींद को कैसे प्रभावित करता है। शोध के नतीजे बताते हैं कि आहार सिर्फ वजन या ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि यह तय करता है कि आपकी नींद कितनी गहरी और सुकूनभरी होगी। जिन लोगों ने अधिक फल, सब्ज़ियां और साबुत अनाज (whole grains) खाए, उन्हें रात में कम बार नींद टूटी और उनकी नींद अधिक शांत रही।

फ्रेश फूड से नींद में सुधार का सबूत
इस अध्ययन में स्वस्थ युवाओं को शामिल किया गया। उन्होंने एक ऐप में अपने दिनभर के खाने की जानकारी दर्ज की और हाथ में लगाए सेंसर से नींद पर नज़र रखी गई। सेंसर “स्लीप फ्रेगमेंटेशन” यानी नींद टूटने की दर को मापते थे।
जिन लोगों ने रोज़ाना पांच कप फल और सब्ज़ियां (CDC की सिफारिश के अनुसार) खाईं, उन्हें उन लोगों की तुलना में 16 प्रतिशत बेहतर नींद मिली जिन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। डॉ. तसाली ने कहा, “16 प्रतिशत का फर्क बहुत बड़ा है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि सिर्फ 24 घंटे में इतना सुधार देखा जा सकता है।” इसका सीधा मतलब है — नींद सुधारने के लिए किसी कठिन डाइट या महंगे उपाय की जरूरत नहीं। बस दिन में ताज़ा फल-सब्ज़ियां बढ़ा दें।

प्राकृतिक तरीके से मिले आरामदायक नींद
यह शोध बताता है कि अच्छी नींद के लिए किसी दवा या गैजेट की जरूरत नहीं।
फलों और सब्ज़ियों में मौजूद विटामिन, मिनरल और फाइबर शरीर का तनाव कम करते हैं और दिमाग को सोने से पहले शांत करते हैं। खराब नींद से उत्पादकता, भावनात्मक संतुलन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। ऐसे में संतुलित आहार नींद सुधारने का सबसे आसान और सुलभ उपाय बन सकता है।

मन शांत, शरीर आराम में
फलों और सब्ज़ियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को थकान और तनाव से बचाते हैं। साबुत अनाज धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे रातभर शुगर लेवल संतुलित रहता है और दिमाग शांत रहता है।

इससे शरीर भी रिलैक्स रहता है। यानी महंगे सप्लीमेंट्स की जगह अगर प्लेट पर रंग-बिरंगे फल और सब्ज़ियां हों, तो रात और भी सुकूनभरी हो सकती है।

बेहतर नींद आपके अपने नियंत्रण में है
वैज्ञानिक आगे यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह संबंध सीधे तौर पर कारण-परिणाम वाला है और क्या यह असर बुज़ुर्गों या नींद की समस्या वाले लोगों पर भी होता है।

कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्लीप रिसर्च विशेषज्ञ डॉ. मारी-पियरे सेंट-ऑंज ने कहा,
“लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या खाने से नींद बेहतर हो सकती है — जवाब है, हां। छोटी-छोटी डाइटरी आदतें भी असर डालती हैं। यह जानना सशक्तिकर है कि नींद आपके अपने नियंत्रण में है।”

यानी एक कटोरी फल या एक परोस सब्ज़ी न सिर्फ प्लेट भर सकती है, बल्कि वह गहरी, सुकूनभरी नींद भी दे सकती है — जिसकी तलाश लोग बरसों से कर रहे हैं।

यह अध्ययन Sleep Health: The Journal of the National Sleep Foundation में प्रकाशित हुआ है और इसे अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (NIH) और शिकागो विश्वविद्यालय के डायबिटीज़ रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर का सहयोग मिला है।

Published on:

27 Oct 2025 08:24 pm

तेजी से अच्छी नींद चाहते हैं? जानिए कौन-से खाद्य पदार्थ देते हैं शरीर को आराम

