क्यों दुनिया के सबसे अमीर देश सबसे स्वस्थ नहीं हैं

शोधकर्ताओं ने एक संयुक्त सूचकांक (Composite Indicator) तैयार किया, जो कई स्वास्थ्य मापदंडों को एक ही स्कोर में समाहित करता है। इसमें बेहतर परिणाम जैसे कवरेज और नकारात्मक परिणाम जैसे मृत्यु दर, दोनों को शामिल किया गया। इसमें “Directional Distance Function (DDF)” नामक तकनीक का उपयोग किया गया, जो यह मापती है कि कोई देश सर्वश्रेष्ठ मानकों से कितना दूर है अर्थात कौन सा देश समान संसाधनों में अधिक स्वास्थ्य-लाभ हासिल करता है। विभिन्न मॉडलों में तुलना के बाद ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और इज़राइल शीर्ष पर रहे। मॉडल में जलवायु संबंधी दबावों को भी शामिल किया गया, ताकि यह समझा जा सके कि गर्मी, धुआँ और बाढ़ जैसे कारक स्वास्थ्य देखभाल को कैसे प्रभावित करते हैं।