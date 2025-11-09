Chess World Cup: वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वर्ल्ड कप से बाहर, जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन ने तीसरे दौर में हराया, तीन भारतीय टाईब्रेक में भिड़ेंगे

प्रज्ञानंधा को तीसरे राउंड तक पहुंचने के लिए लंबा टाईब्रेक खेलना पड़ा था और काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ करने के बाद वे मुश्किल स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि होवहानिस्यान ने उनकी शुरुआती बढ़त को बेअसर कर दिया था। लेकिन भारत के तीसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी ने स्पष्ट रणनीति अपनाई और 27वीं चाल में रानी तथा हाथी की मदद से काले मोहरों के राजा पर दबाव बनाकर मैच पर कब्जा जमा लिया।