Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

Chess World Cup: वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वर्ल्ड कप से बाहर, जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन ने तीसरे दौर में हराया, तीन भारतीय टाईब्रेक में भिड़ेंगे

आर्मेनियाई खिलाड़ी ने आखिरकार 42 चालों के बाद हार स्वीकार कर ली।फिडे विश्व कप 2025 के तीसरे राउंड में कुल 10 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे। यह सिंगल-एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भारत के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखे गए प्रतिष्ठित आनंद कप के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 09, 2025

Sinquefield Cup 2025

विश्‍व चैंपियन डी गुकेश। (फोटो सोर्स: IANS)

Chess World Cup: ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंधा ने मैच के मध्य में हासिल की गई छोटी सी बढ़त का भरपूर लाभ उठाते हुए आर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर रॉबर्ट होवहानिस्यान को पराजित कर दिया। इससे शनिवार को यहां चल रहे फिडे विश्व कप 2025 के चौथे राउंड में चार भारतीय खिलाड़ियों ने प्रवेश पक्का कर लिया, जबकि विश्व चैंपियन डी. गुकेश हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

प्रज्ञानंधा को तीसरे राउंड तक पहुंचने के लिए लंबा टाईब्रेक खेलना पड़ा था और काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ करने के बाद वे मुश्किल स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि होवहानिस्यान ने उनकी शुरुआती बढ़त को बेअसर कर दिया था। लेकिन भारत के तीसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी ने स्पष्ट रणनीति अपनाई और 27वीं चाल में रानी तथा हाथी की मदद से काले मोहरों के राजा पर दबाव बनाकर मैच पर कब्जा जमा लिया।

आर्मेनियाई खिलाड़ी ने आखिरकार 42 चालों के बाद हार स्वीकार कर ली।फिडे विश्व कप 2025 के तीसरे राउंड में कुल 10 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे। यह सिंगल-एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भारत के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखे गए प्रतिष्ठित आनंद कप के लिए मुकाबला कर रहे हैं।

सफेद मोहरों से पहला गेम जीतने वाले हरिकृष्णा ने बेल्जियम के ग्रैंडमास्टर डैनियल दर्धा के खिलाफ दूसरा गेम जल्दी ड्रॉ करके चौथे राउंड में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उनके तुरंत बाद ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और विश्व जूनियर चैंपियन ग्रैंडमास्टर प्रणव वी. ने भी काले मोहरों से जोखिम उठाए बिना अंक बांटकर अगले दौर में जगह बनाई।

टूर्नामेंट के शीर्ष विदेशी वरीय अनीश गिरी ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंडर डोनचेंको के खिलाफ काले मोहरों से 47 चालों में दूसरा गेम हारकर बाहर हो गए।विश्व चैंपियन गुकेश डी. फ्रेडरिक स्वेन से तीसरे राउंड का मुकाबला हार गए। काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ होने के बाद दूसरे गेम में जीत की कोशिश में भारतीय खिलाड़ी असफल रहे। स्वेन न केवल समय के दबाव से उबरे, बल्कि गुकेश को हार के लिए मजबूर कर दिया।

अब अर्जुन एरिगैसी का मुकाबला हंगरी के ग्रैंडमास्टर पीटर लेको से होगा, जिन्होंने तीसरे राउंड में ग्रैंडमास्टर किरिल अलेक्सेन्को को दोनों गेम में हराया था।वहीं, ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और ग्रैंडमास्टर एस.एल. नारायणन को रविवार को टाईब्रेक खेलना होगा, क्योंकि उन्होंने इस राउंड के दोनों गेम ड्रॉ कर लिए।

ये भी पढ़ें

ATP Finals 2025: जोकोविच जोकोविच की एथेंस में ऐतिहासिक जीत, लेकिन एटीपी फाइनल्स से नाम वापस लेकर सब को चौंकाया
Tennis News
novak djokovic

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Nov 2025 02:26 pm

Published on:

09 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Sports / Chess World Cup: वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वर्ल्ड कप से बाहर, जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन ने तीसरे दौर में हराया, तीन भारतीय टाईब्रेक में भिड़ेंगे

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Hong Kong Sixes: 14 साल का सूखा खत्म, पाकिस्तानी कप्तान ने 11 गेंदों में 52 रन ठोक छठी बार टीम को बनाया चैंपियन

Hong Kong Sixes
क्रिकेट

अब बंद करो ये काम… ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर को दी कड़ी चेतावनी

Stop Experiments in Team India
क्रिकेट

ओलंपिक में नहीं होगा भारत-पाकिस्तान मुकाबला? ICC के इस नियम के चलते नहीं खेल पाएगा पाक, टॉप 5 रैंक में होने के बावजूद न्यूजीलैंड भी बाहर

क्रिकेट

भारत से हारने वाला पाकिस्तान फाइनल में, हार के ‘चौके’ के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त, श्रीलंका ने भी 48 रनों से धोया

IND vs SL Match Highlights
क्रिकेट

ATP Finals 2025: जोकोविच जोकोविच की एथेंस में ऐतिहासिक जीत, लेकिन एटीपी फाइनल्स से नाम वापस लेकर सब को चौंकाया

novak djokovic
Tennis News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.