Chess World Cup: वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वर्ल्ड कप से बाहर, जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन ने तीसरे दौर में हराया, तीन भारतीय टाईब्रेक में भिड़ेंगे

विश्व चैंपियन डी गुकेश। (फोटो सोर्स: IANS)
Chess World Cup: ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंधा ने मैच के मध्य में हासिल की गई छोटी सी बढ़त का भरपूर लाभ उठाते हुए आर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर रॉबर्ट होवहानिस्यान को पराजित कर दिया। इससे शनिवार को यहां चल रहे फिडे विश्व कप 2025 के चौथे राउंड में चार भारतीय खिलाड़ियों ने प्रवेश पक्का कर लिया, जबकि विश्व चैंपियन डी. गुकेश हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
प्रज्ञानंधा को तीसरे राउंड तक पहुंचने के लिए लंबा टाईब्रेक खेलना पड़ा था और काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ करने के बाद वे मुश्किल स्थिति में फंस गए थे, क्योंकि होवहानिस्यान ने उनकी शुरुआती बढ़त को बेअसर कर दिया था। लेकिन भारत के तीसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले खिलाड़ी ने स्पष्ट रणनीति अपनाई और 27वीं चाल में रानी तथा हाथी की मदद से काले मोहरों के राजा पर दबाव बनाकर मैच पर कब्जा जमा लिया।
आर्मेनियाई खिलाड़ी ने आखिरकार 42 चालों के बाद हार स्वीकार कर ली।फिडे विश्व कप 2025 के तीसरे राउंड में कुल 10 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे। यह सिंगल-एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट है, जिसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भारत के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखे गए प्रतिष्ठित आनंद कप के लिए मुकाबला कर रहे हैं।
सफेद मोहरों से पहला गेम जीतने वाले हरिकृष्णा ने बेल्जियम के ग्रैंडमास्टर डैनियल दर्धा के खिलाफ दूसरा गेम जल्दी ड्रॉ करके चौथे राउंड में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उनके तुरंत बाद ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी और विश्व जूनियर चैंपियन ग्रैंडमास्टर प्रणव वी. ने भी काले मोहरों से जोखिम उठाए बिना अंक बांटकर अगले दौर में जगह बनाई।
टूर्नामेंट के शीर्ष विदेशी वरीय अनीश गिरी ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंडर डोनचेंको के खिलाफ काले मोहरों से 47 चालों में दूसरा गेम हारकर बाहर हो गए।विश्व चैंपियन गुकेश डी. फ्रेडरिक स्वेन से तीसरे राउंड का मुकाबला हार गए। काले मोहरों से पहला गेम ड्रॉ होने के बाद दूसरे गेम में जीत की कोशिश में भारतीय खिलाड़ी असफल रहे। स्वेन न केवल समय के दबाव से उबरे, बल्कि गुकेश को हार के लिए मजबूर कर दिया।
अब अर्जुन एरिगैसी का मुकाबला हंगरी के ग्रैंडमास्टर पीटर लेको से होगा, जिन्होंने तीसरे राउंड में ग्रैंडमास्टर किरिल अलेक्सेन्को को दोनों गेम में हराया था।वहीं, ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और ग्रैंडमास्टर एस.एल. नारायणन को रविवार को टाईब्रेक खेलना होगा, क्योंकि उन्होंने इस राउंड के दोनों गेम ड्रॉ कर लिए।
