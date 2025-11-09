ATP Finals 2025: जोकोविच जोकोविच की एथेंस में ऐतिहासिक जीत, लेकिन एटीपी फाइनल्स से नाम वापस लेकर सब को चौंकाया

फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहले सेट में मुसेट्टी ने 6-4 से बढ़त बनाई, लेकिन जोकोविच ने दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 6-3 से जीत दर्ज की। निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त संघर्ष किया। कुल 13 ब्रेक प्वाइंट और पांच ब्रेक के साथ यह सेट 7-5 से जोकोविच के पक्ष में गया। यह जीत जोकोविच के लिए हार्ड कोर्ट पर 72वां टूर-स्तरीय खिताब साबित हुई, जिससे उन्होंने ओपन एरा में सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में स्विस लीजेंड रोजर फेडरर की बराबरी कर ली।