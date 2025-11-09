ATP Finals 2025: जोकोविच जोकोविच की एथेंस में ऐतिहासिक जीत, लेकिन एटीपी फाइनल्स से नाम वापस लेकर सब को चौंकाया

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Photo - IANS)
सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने हेलेनिक चैंपियनशिप के फाइनल में इतालवी खिलाड़ी लोरेंजो मुसेट्टी को कड़े मुकाबले में 4-6, 6-3, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। यह मैच करीब तीन घंटे तक चला, जिसमें निर्णायक सेट में 13 ब्रेक प्वाइंट और पांच सर्विस ब्रेक देखने को मिले। लेकिन इस शानदार जीत के मात्र कुछ घंटों बाद ही 38 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स से चोट के कारण नाम वापस लेने की घोषणा कर फैंस को स्तब्ध कर दिया।
फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहले सेट में मुसेट्टी ने 6-4 से बढ़त बनाई, लेकिन जोकोविच ने दूसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 6-3 से जीत दर्ज की। निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त संघर्ष किया। कुल 13 ब्रेक प्वाइंट और पांच ब्रेक के साथ यह सेट 7-5 से जोकोविच के पक्ष में गया। यह जीत जोकोविच के लिए हार्ड कोर्ट पर 72वां टूर-स्तरीय खिताब साबित हुई, जिससे उन्होंने ओपन एरा में सर्वाधिक खिताब जीतने के मामले में स्विस लीजेंड रोजर फेडरर की बराबरी कर ली।
दूसरी ओर, मुसेट्टी को एटीपी टूर फाइनल में लगातार छठी हार का सामना करना पड़ा। 22 वर्षीय इतालवी खिलाड़ी ने 2022 में हैम्बर्ग और नेपल्स में अपने करियर के पहले दो खिताब जीते थे, लेकिन इस हार के बावजूद वे जोकोविच की जगह ट्यूरिन में होने वाले एटीपी फाइनल्स में भाग लेंगे।
जीत के बाद जोकोविच ने सोशल मीडिया पर अपनी घोषणा की: "मुझे दुख है कि चोट की वजह से एटीपी फाइनल्स से हटना पड़ रहा है। मुझे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। मैं उन फैंस से माफी चाहता हूं, जो मुझे खेलते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"
यह दूसरी बार है जब जोकोविच चोट के कारण एटीपी फाइनल्स मिस कर रहे हैं। साल 2024 में भी वे इसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उम्र के इस पड़ाव पर चोटें उनके करियर की बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और मानसिक मजबूती हमेशा सराहनीय रही है।
मैच के बाद जोकोविच ने जीत को ग्रीस के लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, "मैं यह जीत ग्रीस के लोगों को समर्पित करता हूं। आप मेरा समर्थन करते हैं। आप टेनिस का समर्थन करते हैं। आपने मुझे घर जैसा महसूस कराया है। यह जीत यहां इतने सारे परिवारों के साथ और भी खास लगती है। इस खूबसूरत टूर्नामेंट को इतना खास बनाने वाले सभी लोगों का भी बहुत-बहुत आभार।"
इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए जोकोविच ने मुसेट्टी की तारीफ की: "मुसेट्टी, क्या शानदार मुकाबला था। अविश्वसनीय प्रदर्शन और टूर्नामेंट के लिए बधाई। इसे जारी रखो, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है।"
