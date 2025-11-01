Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Tennis News

Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने दो दशक लंबे करियर को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

अपने भावनात्मक संदेश में बोपन्ना ने कहा, 'यह अलविदा नहीं है, यह धन्यवाद है।' इन शब्दों ने उनके पूरे करियर की आत्मा को बयां कर दिया। उन्होंने अपने साथियों, परिवार, प्रशंसकों और कोचों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी इस यात्रा में योगदान दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 01, 2025

Rohan bopanna

भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया (photo - rohan bopanna/X)

Rohan Bopanna Announces Retirement: भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने शनिवार को प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। दो बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ जीता था, जबकि 2024 में उन्होंने मैथ्यू एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था।

भारतीय दिग्गज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट

संन्यास का ऐलान करते हुए रोहन बोपन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा, "कैसे अलविदा कहूं उस चीज़ को जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया? 20 अविस्मरणीय सालों के बाद अब समय आ गया है कि मैं अपने रैकेट को औपचारिक रूप से टांग दूं। कूर्ग में अपने सर्व को मजबूत करने के लिए लकड़ी काटने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों की रोशनी के नीचे खड़े होने तक यह अनुभव अविश्वसनीय रहा। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैं भले ही प्रतिस्पर्धा से दूर हो रहा हूं, लेकिन टेनिस से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया और अब मैं इसे लौटाना चाहता हूं, ताकि छोटे शहरों के युवा सपने देखने वालों को यह यकीन हो सके कि शुरुआत चाहे कैसी भी हो, मंज़िल सीमित नहीं होती। विश्वास, मेहनत और दिल से कुछ भी संभव है। मेरा आभार असीम है और इस खूबसूरत खेल के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। यह अलविदा नहीं है… यह उन सभी के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मुझे बनाया, सिखाया, साथ दिया और प्यार किया। आप सब मेरी कहानी का हिस्सा हैं।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Nov 2025 03:11 pm

Published on:

01 Nov 2025 02:49 pm

Hindi News / Sports / Tennis News / Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने दो दशक लंबे करियर को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

Tennis News

खेल

ट्रेंडिंग

Paris Masters 2025: पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में बड़ा उलटफेर, ब्रिटेन के कैमरन नॉरी से हारे वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज

Carlos Alcaraz
Tennis News

Pan Pacific Open: एलेना रयबाकिना पीठ की चोट के कारण सेमीफाइनल से हटीं

Elena Rybakina withdraws from semis
Tennis News

सिनर और जोकोविच फिर आमने- सामने, अब इस टूर्नामेंट में भिड़ेगे दोनों दिग्गज

Tennis News

Wuhan Open 2025: पेगुला की सबालेंका पर शानदार जीत, गॉफ से होगा खिताबी मुकाबला

Tennis News

China Open 2025: चीन की झेंग ने अरांगो को हराया, स्वियाटेक ने जीत के साथ की अभियान की शुरुआत

Tennis News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.