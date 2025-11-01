Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने दो दशक लंबे करियर को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

उन्होंने आगे लिखा, "मैं भले ही प्रतिस्पर्धा से दूर हो रहा हूं, लेकिन टेनिस से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया और अब मैं इसे लौटाना चाहता हूं, ताकि छोटे शहरों के युवा सपने देखने वालों को यह यकीन हो सके कि शुरुआत चाहे कैसी भी हो, मंज़िल सीमित नहीं होती। विश्वास, मेहनत और दिल से कुछ भी संभव है। मेरा आभार असीम है और इस खूबसूरत खेल के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। यह अलविदा नहीं है… यह उन सभी के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मुझे बनाया, सिखाया, साथ दिया और प्यार किया। आप सब मेरी कहानी का हिस्सा हैं।”