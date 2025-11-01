Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने दो दशक लंबे करियर को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट

भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया (photo - rohan bopanna/X)
Rohan Bopanna Announces Retirement: भारत के अनुभवी टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने शनिवार को प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। दो बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल्स खिताब गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ जीता था, जबकि 2024 में उन्होंने मैथ्यू एबडेन के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था।
संन्यास का ऐलान करते हुए रोहन बोपन्ना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर लिखा, "कैसे अलविदा कहूं उस चीज़ को जिसने मेरे जीवन को अर्थ दिया? 20 अविस्मरणीय सालों के बाद अब समय आ गया है कि मैं अपने रैकेट को औपचारिक रूप से टांग दूं। कूर्ग में अपने सर्व को मजबूत करने के लिए लकड़ी काटने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों की रोशनी के नीचे खड़े होने तक यह अनुभव अविश्वसनीय रहा। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।"
उन्होंने आगे लिखा, "मैं भले ही प्रतिस्पर्धा से दूर हो रहा हूं, लेकिन टेनिस से मेरा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस खेल ने मुझे सब कुछ दिया और अब मैं इसे लौटाना चाहता हूं, ताकि छोटे शहरों के युवा सपने देखने वालों को यह यकीन हो सके कि शुरुआत चाहे कैसी भी हो, मंज़िल सीमित नहीं होती। विश्वास, मेहनत और दिल से कुछ भी संभव है। मेरा आभार असीम है और इस खूबसूरत खेल के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। यह अलविदा नहीं है… यह उन सभी के लिए धन्यवाद है जिन्होंने मुझे बनाया, सिखाया, साथ दिया और प्यार किया। आप सब मेरी कहानी का हिस्सा हैं।”
